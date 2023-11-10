網上熱話｜內地男來港後難以適應內地生活 列3大不同之處竟被內地網民鬧爆：忘本的人！

內地男來港後難以適應內地生活 列3大不同之處竟被內地網民鬧爆：忘本的人！

不少人都會選擇到其他地方升學，除了能夠讓自己接觸到不同地方的文化和學習環境外，亦經常有人說到外地讀書是訓練語言的最佳選擇，加上讀書數年後已習慣當地的生活模式和人群，因而部分人都畢業後亦可能會留在當地工作或定居。早前，一位回港讀書數年的大陸男生就重返內地生活，卻因在香港住慣而有不少難以適應的地方，他的本意原是想拍片與眾人分享兩地的3大差異，惟有內地網民就不滿他的行為模式變得「太香港」，因而出言炮轟他是「忘本的人」！

內地男來港讀書數年 重返內地竟不適應當地生活 早前，一位大陸男子在小紅書上拍片，主要想分享自己「從香港回內地後，有哪些難以切換的模式」。據悉，這位大陸男子在香港浸會大學讀書多年，現時已取得浸大的畢業證書，大部分時間仍會留在香港生活，故今次回內地時因發現生活模式難以切換，因而拍片與眾人分享，沒想到最後竟被同胞辱罵。

列3大不同之處 下意識講廣東話兼帶港幣出街 發文者在片中主要列出內地與香港的3大不同之處，首先是交通方面，他表示自己在內地每次想要乘搭地鐵時，總會下意識取出褲袋裡的八達通，隨後才驚覺自己在內地，應該用手機支付，又指自己在人迫人的車廂內，習慣對大家講「唔該借借」。至於飲食方面，他直言自己「千里迢迢從香港回來就為了吃一頓吃得起的」，然而在他想找侍應貼餐時，就慣口說了「唔該落單」，之後才改口為「下單下單」。最後在他要付款時，又慣性在褲袋想抽出港幣現金，後來醒起內地大多不用現金，主要靠手機支付。