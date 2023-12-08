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生活
2023-12-08 17:06:26

網上熱話｜內地男來港旅遊做1事被罰3千元 不忿發文警世 網民反而撐食環執法

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網上熱話｜內地男來港旅遊做1事被罰3千元 不忿發文警世 網民反而撐食環執法

網上熱話｜內地男來港旅遊做1事被罰3千元 不忿發文警世 網民反而撐食環執法

每次看到有人將中港兩地人民的行為做對比時，總會有內地網民指港人之所以質素較高，全因香港有不同的罰則，在避免被罰款的情況下大部分人士都會跟指引辦事。不過，部分未太熟悉香港法例的人有時就難免誤觸雷區。早前，一對內地夫婦來港旅遊時，其丈夫就因在香港街頭做1事而被罰款3千元。事主將整個過程放在社交平台分享，引來大批網民熱議，而大部分網民更反而力撐香港食環的做法，又揚言「XX真係好自私！」

早前，一對內地夫婦在來港旅遊時，就因為其丈夫在香港街頭做1事而被罰款3千元。（圖片來源：小紅書）

早前，一對內地夫婦在來港旅遊時，就因為其丈夫在香港街頭做1事而被罰款3千元。（圖片來源：小紅書）

內地夫婦來港旅遊 丈夫街頭做1事即被罰3千蚊

不同地方都會有不同的規則，因此大家在外遊前都要做足功課，以免誤觸雷區。早前，一對內地夫婦在來港旅遊時，就因為其丈夫在香港街頭做1事而被罰款3千元。事主揚言自己的老公在香港「以身試法」，在酒店樓下食煙時因為「沒找到垃圾桶」，並在「大廈旁邊的夾縫裡有一大堆煙頭」，因此自己亦「心存僥倖地把煙頭扔在了那裡」，豈料即時遇到「三位制服人員說自己是食環的」，後來就在斷正的情況下被罰款港幣3,000元。

 

事主揚言自己的老公在香港「以身試法」，在酒店樓下食煙時因為「沒找到垃圾桶」，並在「大廈旁邊的夾縫裡有一大堆煙頭」，因此自己亦「心存僥倖地把煙頭扔在了那裡」。（圖片來源：電影《春嬌與志明》劇照）

事主揚言自己的老公在香港「以身試法」，在酒店樓下食煙時因為「沒找到垃圾桶」，並在「大廈旁邊的夾縫裡有一大堆煙頭」，因此自己亦「心存僥倖地把煙頭扔在了那裡」。（圖片來源：電影《春嬌與志明》劇照）

食環嚴格執法 結局令事主內心咆哮

事主表示在看到食環執法時，有主動向對方說「把煙頭撿起來」，但食環的職員對他說「太遲了」，即場為他登記證件並告知他可以去郵局或櫃員機交3千元的罰款。事主又指香港剛在10月22日將亂拋垃圾的罰款金額由1,500元提高至3,000元，沒想到在短短「加價」一個月後，事主已即時「以身試法，做了一次反面教材」。這次的經歷令事主「內心一萬字咆哮」，最後更警世指「無論是在哪裡都應該保護環境」。

 

事主表示在看到食環執法時，有主動向對方說「把煙頭撿起來」，但食環的職員對他說「太遲了」，即場為他登記證件並告知他可以去郵局或櫃員機交3千元的罰款。（圖片來源：小紅書） 。事主又指香港剛在10月22日將亂拋垃圾的罰款金額由1,500元提高至3,000元，沒想到在短短「加價」一個月後，事主已即時「以身試法，做了一次反面教材」。（圖片來源：小紅書）

網民反力撐食環執法：做人唔好咁自私

雖然事主在旅遊期間被罰款，而且罰款金額不小，的確十分掃興和影響餘下旅程的心情，但大批網民就十分同意是次食環人員的做法。有網民怒斥「在公眾場合抽煙的人就是很自私！完全不顧及別人的感受」、「最好學日本，只能去吸煙區吸」，亦有網民質疑事主為何找不到垃圾桶，揚言「香港到處都是垃圾桶，跟我說找不到？還是不願去找啊」，更有香港網民指自己亦因為同樣原因被罰過1,500元，「之後就把十多年的煙給戒了」，令網民大讚這個措施「完全是德政」。

 

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