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生活
2023-12-01 14:00:00

網上熱話｜內地男來港被扶手電梯1幕嚇親 發文大讚港人質素高 內地網民：港人都很有禮貌

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網上熱話｜內地男來港被扶手電梯1幕嚇親 發文大讚港人質素高 內地網民：港人都很有禮貌

網上熱話｜內地男來港被扶手電梯1幕嚇親 發文大讚港人質素高 內地網民：港人都很有禮貌

中港兩地人民的矛盾不時發生，內地人發文指在港被不平等對待的事情屢見不鮮，因此當有內地人主動稱讚港人時，基本上都會引起熱議。早前，一位內地男來香港旅遊時，就被港鐵扶手電梯1幕嚇親，大為震驚的他久久不能平伏，事後更在小紅書上發文大讚香港人質素極高。他的發文引來大批網民討論，有內地網民紛紛表示有共鳴，以個人經歷激讚香港人有禮貌，惟有港人反而唔同意，更以港鐵的宣傳圖片反撃，差點引起罵戰。

他的發文引來大批網民討論，有內地網民紛紛表示有共鳴，以個人經歷激讚香港人有禮貌，惟有港人反而唔同意。（圖片來源：小紅書）

他的發文引來大批網民討論，有內地網民紛紛表示有共鳴，以個人經歷激讚香港人有禮貌，惟有港人反而唔同意。（圖片來源：小紅書）

內地男來港旅遊 被港鐵扶手電梯1幕嚇親

內地遊客到港後，因為遭遇不平等對待或其他不快經歷的貼文屢見不鮮，不過今次的發文卻以稱讚為主，令不少港人感到驚喜。早前，一位內地男來港旅遊時就曾乘坐港鐵，而他當時就被港鐵扶手電梯上的1幕嚇親。從他的照片中，可見所有乘客在乘坐自動電梯時，均習慣性地站在右手邊，留出左邊的通道讓趕時間的行人行走。這個現象令事主大為震驚，更以「香港人的素質也太多了吧！」發文。

 

早前，一位內地男來港旅遊時就曾乘坐港鐵，而他當時就被港鐵扶手電梯上的1幕嚇親。（圖片來源：TVBS《機智校園生活》劇照） 從他的照片中，可見所有乘客在乘坐自動電梯時，均習慣性地站在右手邊，留出左邊的通道讓趕時間的行人行走。這個現象令事主大為震驚，更以「香港人的素質也好太多了吧！」發文。（圖片來源：小紅書）

大批內地網民表示同意 激讚：港人都很有禮貌

事主的發文引來大批網民熱議，當中以內地網民的態度最為正面，有內地網民讚揚「這種真的很好，急的人走旁邊」，又與內地對比指「內地連地鐵先下後下都做不到」。亦有內地網民分享自身經歷，表示「有時候自己快遲到了，也不希望有人堵著走不過去」、「有次前面有個說普通話的阿姨，我說了好多遍不好意思，她都像聽不見的」，更有剛從香港回內地的網民揚言「確實感覺香港人很有禮貌，不單是搭扶梯，而且他們坐地鐵能做到先下後上，做甚麼事情大家都會有秩序地排隊」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

香港網民反而唔同意 貼港鐵宣傳圖反撃

雖然事主和大批內地網民均覺得香港人有秩序之餘亦有很禮貌，是質素很高的一群，不過有部分網民就唔同意，直指「這樣電梯的利用率只有一半，本質是浪費資源」，更有香港網民反而唔撐自己人，揚言「港鐵明確不建議左行右立」，並貼出港鐵的官方宣傳圖反擊，只見宣傳圖中的人物均站在扶手電梯的兩邊，因此有人認為在扶手電梯上「左行右立」不是官方認可的做法。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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