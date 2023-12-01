網上熱話｜內地男來港被扶手電梯1幕嚇親 發文大讚港人質素高 內地網民：港人都很有禮貌

中港兩地人民的矛盾不時發生，內地人發文指在港被不平等對待的事情屢見不鮮，因此當有內地人主動稱讚港人時，基本上都會引起熱議。早前，一位內地男來香港旅遊時，就被港鐵扶手電梯1幕嚇親，大為震驚的他久久不能平伏，事後更在小紅書上發文大讚香港人質素極高。他的發文引來大批網民討論，有內地網民紛紛表示有共鳴，以個人經歷激讚香港人有禮貌，惟有港人反而唔同意，更以港鐵的宣傳圖片反撃，差點引起罵戰。

內地男來港旅遊 被港鐵扶手電梯1幕嚇親 內地遊客到港後，因為遭遇不平等對待或其他不快經歷的貼文屢見不鮮，不過今次的發文卻以稱讚為主，令不少港人感到驚喜。早前，一位內地男來港旅遊時就曾乘坐港鐵，而他當時就被港鐵扶手電梯上的1幕嚇親。從他的照片中，可見所有乘客在乘坐自動電梯時，均習慣性地站在右手邊，留出左邊的通道讓趕時間的行人行走。這個現象令事主大為震驚，更以「香港人的素質也太多了吧！」發文。

大批內地網民表示同意 激讚：港人都很有禮貌 事主的發文引來大批網民熱議，當中以內地網民的態度最為正面，有內地網民讚揚「這種真的很好，急的人走旁邊」，又與內地對比指「內地連地鐵先下後下都做不到」。亦有內地網民分享自身經歷，表示「有時候自己快遲到了，也不希望有人堵著走不過去」、「有次前面有個說普通話的阿姨，我說了好多遍不好意思，她都像聽不見的」，更有剛從香港回內地的網民揚言「確實感覺香港人很有禮貌，不單是搭扶梯，而且他們坐地鐵能做到先下後上，做甚麼事情大家都會有秩序地排隊」。