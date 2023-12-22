網上熱話｜內地男列5點激讚港鐵廁所超乾淨 網民不忿反擊：離開XX都一樣！

每去完一個地方，總會對當地的部分事物特別深印象，可能是地道美食、名勝古蹟，甚至是似足某個電影場景的打卡位等等，但沒想到早前一位來港旅遊的內地男，對香港最深印象的竟然是公廁！事主在社交平台發文，大讚港鐵的廁所超級乾淨，更列出5點超詳細地講解有幾乾淨，引來大批網民熱議。不過，一眾內地網民對他的讚賞就唔多受落，更有人出言質疑，問他是否「誘導他人讚香港？」

內地男來港旅遊 最有印象竟是港鐵廁所 以往看過不少內地人訪港後的遊記，當中不乏指香港有大量美食、暢玩主題樂園、到山頂、海傍等熱門景點觀光，又或是直接在街頭打卡，拍下一張張港風靚相。不過，點都估唔到今次令遊客留下印象的，竟然是香港的公廁！早前，一位內地男子來港旅遊後，發文稱讚的對象居然是港鐵站內的廁所，全因裡面的光景令他大為震撼，更不禁發文高呼「怎麼做到這麼乾淨整潔無異味的」！

列5點激讚港鐵廁所超乾淨 驚訝發文：完全沒有異味！ 事主用心地列了5點激讚港鐵廁所，先是表示自己「去了好幾個香港地鐵的廁所，但十有八九都是乾淨整潔無異味」，又逐一舉例指「地面也沒啥髒髒的痕跡，洗手台也沒有亂丟亂丟的紙巾，廁所內部更是沒有那種滿地尿漬的場景」，而且入面不但「沒有煙味」，「甚至有種淡淡的清香」，又指香港的廁紙大多直接沖入馬桶而不是扔在「紙簍垃圾桶」，能夠減輕臭味積聚。就連部分廁所內數據收得差亦找到理由，揚言是為了「防止你太沉迷蹲馬桶引起後面人不舒服」。