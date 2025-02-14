雖然話情人節是由商人衍生而成的節日，但仍有不少人願意為這個充滿粉紅浪漫泡泡的日子埋單，因此情人節前夕為買咩禮物和食咩而頭痕的絕對大有人在。若然未有心宜對象都唔緊要，只因早前就有一位內地男生在社交平台上發文，直指自己初次與港女相體，更被對方的3大貼地行為打動，未知大家又點睇呢？

內地男初次與港女相體 早前，一位內地男生就在小紅書上發文，劈頭直指自己「第一次跟香港女生相親」，更明言表示與這位女生見面約會後，「屬實給了我一點小小的震撼」。

港女3大行為極震撼 他列出了該名港女的3大行為，先表示自己在約會前曾預先問女方「想食咩」，意料之外的是女方竟回答「譚仔三哥」，與自己預期中的高級餐廳不一樣。雖然女生在初見的晚上「遲到了十幾分鐘」，但「一直說不好意思」、「還說要請我吃飯補數」。而二人在吃飯後，不但一起喝奶茶，更浪漫地到商場附近的草地「坐下來聊了一天」。

圖片來源：YouTube@TJ SamGor 譚仔三哥

網民爆笑回應 從行文用字中，可見事主對是次相體經歷和對象均十分滿意，更直言「感覺到香港（部分）女孩子好真實的感覺」。雖然事主自己就好開心，但一眾網民就似乎有其他睇法，有網民直言「初約會當然扮下野」、「請食譚仔一餐半餐同你lunch 下姐，好心就唔好咁多幻想啦」，更有網民笑稱「我第一次同老公約會都係食譚仔，佢都讚我好貼地！結左婚之後呢.. 哈哈！！你就知！！」