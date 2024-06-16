網上熱話｜內地男大談中港思維大不同 列4大差異 網民：香港人好硬頸！

中港兩地之間矛盾不斷，多多少少與彼此的生活習慣和文化不同有關。早前一位內地男生表示，自己與香港客人傾生意，藉由這次經驗中，看出中港兩地人民的思維的確有很大差異，更大方分享自己觀察到的4大不同，包括內地人一般鍾意跟風，而香港人則普遍較硬頸？！

內地男大談中港思維 見客發現諗法大不同 中港兩地的矛盾不斷，多數因兩地人民的生活習慣和文化有著一定程度的差異，因而價值觀上都有不同。一位內地男生在社交平台上以「香港客戶與內地客戶思維的不同」為題發文，直指自己一直以來大多與內地客人傾生意，惟近日剛與一位香港客人進行交流，驚揭原來兩地人民的思維與諗法原來真的存有很大差異。

見客見出新發現 列中港思維4大差異 事主列出自己觀察所得的4大中港思維差異，首先是審美上的不同，直指內地客人大多喜歡「幼態臉」、「偏韓系甜辣一點」，而港人則「偏愛中長庭」、「看起來棱角分明」。而在「網路風潮」方面，港人「注重舒適度和是否適合自己」，與內地人「喜歡跟風」、「瘋狂去模仿和抄」不同。另外，消費習慣上，內地人追求便宜和低消費，港人則不會盲目定低價，偏向「對我們的東西滿意後，再做口碑」。最後在職場方面，「在深圳（或其他內地城市），週末加加班，談個事都很正常」，惟港人「接受不了週末幹活兒」，即使價錢可以減一半，他最終還是被港人拒絕了。