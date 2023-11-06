網上熱話｜內地男子分享最新旅遊景點 列出5點教遊客入法院旁聽聆訊 網民：你無X嘢呀？

香港雖然地方不算大，但吸引遊客的景點倒不少，除了多年來一直深受歡迎的名勝，近年有不少旅客都鍾情到西九文化區，甚至各區的海濱打卡留念。不過，有遊客對於景點的睇法卻十分「創新」，早前就有一位內地男子，在社交平台上分享「香港旅遊新景點」，自言是一名內地律師，因而對法律十分感興趣，故此在網上教大家來港時可以到香港高等法院旁聽。網民對他的提議反應兩極，有人興奮表示可以體驗港劇描述的情況，亦有人狠批他竟然將嚴肅的法院視為景點，直斥他「你無X嘢呀？」

視進入法院旁聽為娛樂 早前，一位內地男子在社交平台上發文，直指要向眾人分享一個「香港旅遊新景點」。據這位男子的自述，他是一名上海律師事務所的合夥人，專門負責民商事訴訟，亦不時在網上分享法律相關的資訊，以及提供免費法律諮詢。而他在來港旅遊時，就發現一個全新的「景點」，向大家推介可以嘗試「旁聽聆訊」，「給大家推薦一個香港旅遊特別打卡點：位於金鐘道38號的香港高等法院」，意指他口中的香港旅遊新景點，正是香港高等法院。

列 5 大重要事項：千萬不能錯過 這名男子更細心列出5大入法院旁聽的重要事項，先教大家可以「坐地鐵到金鐘站走過去」、「在後面那道門直接走進去」，又指出「樓下不查證件」，「進去以後會看到公眾人士安檢，先不要安檢，先去左手邊的LED屏看一下聆訊表，選好要看的案件後再去過安檢」，更建議大家「最好不要遲到，提前進去坐好就可以了」、「進去之後千萬不要拍照攝像，香港這方面很嚴格，抓到可能直接就進去了」。