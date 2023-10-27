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生活
2023-10-27 18:00:00

網上熱話｜內地男帶10萬禮金上門求娶5年女友 未來岳母1事要求俾多一倍 網民：思想迂腐

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內地男帶10萬禮金上門遭拒絕入門 未來岳母因1事坐地起價網民：賣女？

內地男帶10萬禮金上門遭拒絕入門 未來岳母因1事坐地起價網民：賣女？

所謂各處鄉村各處例，不同地方或背景的人對於結婚的習俗和做法都不一樣，部分家庭可能十分看重男家給予女方的禮金，除了想女兒嫁一個條件更好的男方外，有些父母更可能在嫁女一事藏有私心。早前，一位內地男生帶著10萬禮金上門提親的影片就在網上瘋傳，片中可見該名男生手持10萬人民幣（約10.8萬港元）禮金，親自到拍拖5年女友的住所門外，惟開門的未來岳母在得知禮金金額僅得10萬時，即時露出嫌棄眼神，更主動表明因1事而需要坐地起價，至少要有20萬才可以娶走女兒。影片引起網民熱議，大批網民質疑片中的岳母想「賣女」，更怒斥她「思想好迂腐」！

影片引起網民熱議，大批網民質疑片中的岳母想「賣女」，更怒斥她「思想好汙腐」！（圖片來源：抖音）

影片引起網民熱議，大批網民質疑片中的岳母想「賣女」，更怒斥她「思想好汙腐」！（圖片來源：抖音）

內地男欲與拍拖5年女友結婚 辛苦儲夠10萬禮金上門提親

部分女家可能會對男方所提出的禮金金額有意見，因而令一對準新人在結婚前需要遭受兩家的壓力或阻撓。早前，一位內地男生帶著10萬人民幣（約10.8萬港元）禮金上門提親的影片就在網上瘋傳，片中可見一位身穿黑T恤、橙色短褲的男生拿著一大疊銀紙，親自到訪拍拖5年女朋友的家門外。開門的除了其女友，未來岳母亦一同「迎接」他，惟未來岳母在看到那疊銀紙及得知金額後，即時露出嫌棄目光，更未有讓男生入屋，全程對話均站在門外進行。

 

開門的除了其女友，未來岳母亦一同「迎接」他，惟未來岳母在看到那疊銀紙及得知金額後，即時露出嫌棄目光，更未有讓男生入屋，全程對話均站在門外進行。（圖片來源：抖音）

開門的除了其女友，未來岳母亦一同「迎接」他，惟未來岳母在看到那疊銀紙及得知金額後，即時露出嫌棄目光，更未有讓男生入屋，全程對話均站在門外進行。（圖片來源：抖音）

未來岳母1事坐地起價 狠心將其拒諸門外

眼見未來女婿帶上門的禮金僅得10萬元，未來岳母不但未有掩飾自己的嫌棄目光。雖然男生表示女家早前曾提出要求10萬人民幣禮金，自己「好不容易湊夠了，馬上來到她家」，惟未來岳母卻忽然坐地起價，改口稱10萬禮金不夠，現時要收夠20萬，並揚言「我兒子還未結婚，你考慮好再來」，說完後就將男生推出門外及大力關上大門，徒留男生一人在門外。

 

眼見未來女婿帶上門的禮金僅得10萬元，未來岳母不但未有掩飾自己的嫌棄目光。（圖片來源：抖音） 雖然男生表示女家早前曾提出要求10萬人民幣禮金。（圖片來源：抖音） 男生「好不容易湊夠了，馬上來到她家」，惟未來岳母卻忽然坐地起價，改口稱10萬禮金不夠，現時要收夠20萬。（圖片來源：抖音） 未來岳母揚言「我兒子還未結婚，你考慮好再來」，說完後就將男生推出門外及大力關上大門，徒留男生一人在門外。（圖片來源：抖音） （圖片來源：抖音）

網民質疑未來岳母賣女：思想迂腐

雖然影片僅長約13秒，但已引起大批網民熱議。有網民直指片中的未來岳母無疑是「賣女」、「結婚係兩個人嘅事，要向男家索取這麼多金錢，有冇諗吓自己嘅女兒婚後，要幫手還債」，又狠批其坐地起價的原因是「兒子未結婚」，想在女婿身上取得多些本錢助兒子娶老婆的思想「好迂腐」、「以為返咗古代」。亦有網民表示在男生被未來岳母留難的過程中，其女友在旁一言不發，而她看著男友手上那疊銀紙的眼神亦與母親一樣略帶嫌棄，令網民不禁懷疑「唔知係咪夾埋」、「叫阿媽幫手搵個理由分手」。

 

（圖片來源：Facebook@對白cap圖粉專區） （圖片來源：Facebook@對白cap圖粉專區）
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