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生活
2024-02-26 14:00:00

網上熱話｜內地男慘和疑犯撞名 三入香港警署兼要交保金 後續竟然咁？

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網上熱話｜內地男慘和疑犯撞名 三入香港警署兼要交保金 後續竟然咁？

網上熱話｜內地男慘和疑犯撞名 三入香港警署兼要交保金 後續竟然咁？

世界之大，撞名可以說是常事，但和疑犯撞名就不好過了。近日就有一名內地女子於網上大呻上年和丈夫來港，丈夫因和疑犯撞名，而被慘入警署三次，更要交保釋金！
 

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

內地男和疑犯撞名

內地有一對夫妻去年11月來香港旅行。然而，當他們通過海關時，她的丈夫卻被工作人員攔截，並被關進一個小黑屋。起初，他們以為這只是例行檢查，但沒想到丈夫被當作嫌疑人直接送往警局。
 

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

旅遊變香港警署一日遊

她笑言丈夫經歷了一場香港警局奇幻之旅，被連續帶到三個不同的警局。警察表示他們知道他不是嫌疑人，但還需要進行例行調查。為了能夠獲得釋放，他們被迫支付保釋金。
 

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

後續：來港銷案又被海關帶走！

在今年年初，警方聯繫她的丈夫，告知已經查明並確認他的清白。他們要求他再次前往警局以完成結案程序。於是，他們耐心地安排時間再次來到香港。然而，令人驚訝的是，在他們再次通過海關時，她的丈夫又被帶走了，而她表示已經在海關外等待了一個小時。面對這種情況，她感到非常無語和憤怒，她不知丈夫何時能夠獲釋，並在等待期間上網向廣大網民求助。

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（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

網民：會不會有一種可能？

不少網民看後都對她的遭遇感到同情，表示自己也有相似的遭遇，但只是查了一次後就無事。而事主則表示原來丈夫名字的拼音和岀生日期也和疑犯一樣，所以才會不停被查。其後就有網民笑言「會不會有一種可能」，暗示事主不知枕邊人背後來怎樣的。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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