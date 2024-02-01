網上熱話｜內地男推薦最新香港打卡點 疑深入住宅範圍惹不滿 網民：好得人驚

內地人不時都會發掘到香港不同的打卡點，除了香港的警務人員和法院外，近日又有內地網民在社交平台上推薦最新香港打卡點。遊客正常影相為旅途留念其實無可厚非，惟今次一位內地男卻疑似深入香港的住宅範圍打卡，惹不滿後突然戴頭盔留言，而大批網民的關注點卻不在「私隱度」或「影響居民」上，反而揚言香港的地方「似足恐怖片」！

內地男推薦最新香港打卡點 手動舊式電梯變影相位 早前，一位內地男就在社交平台上以「香港值得一坐的手動電梯」為題發文，向一眾網民推薦香港最新的打卡點。他表示大家在到訪香港時，「除了必打卡的景點和美食外，香港的這種老式電梯也是可以來一坐的」。他指這種電梯在內地幾乎已絕跡，但香港卻保存得很好，因而十分推薦遊客可以去打卡留念。

疑深入住宅範圍打卡 事主事後突戴頭盔 事主先簡單介紹這種電梯的搭法，直指需要「自己將門拉開」及「拉上欄柵門」，又寫明地址指他所介紹的打卡點位於「MTR北角站，英皇道475號」。據悉，這個地址屬於住戶範圍，而事主亦有寫明「這棟樓是居民樓，如果瀏覽的話一定要保持安靜，不要破壞環境」，惟因有網民指是「私人地方，不要打擾別人啦」、「不是打卡的地方」，事主事後突然戴頭盔再回應指「大量外來人進入會造成不良影響」，並呼籲大家「提供一些非居民區手動電梯有關信息」。