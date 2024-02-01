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生活
2024-02-01 16:00:00

網上熱話｜內地男推薦最新香港打卡點 疑深入住宅範圍惹不滿 網民：好得人驚

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網上熱話｜內地男推薦最新香港打卡點 疑深入住宅範圍惹不滿 網民：好得人驚

網上熱話｜內地男推薦最新香港打卡點 疑深入住宅範圍惹不滿 網民：好得人驚

內地人不時都會發掘到香港不同的打卡點，除了香港的警務人員和法院外，近日又有內地網民在社交平台上推薦最新香港打卡點。遊客正常影相為旅途留念其實無可厚非，惟今次一位內地男卻疑似深入香港的住宅範圍打卡，惹不滿後突然戴頭盔留言，而大批網民的關注點卻不在「私隱度」或「影響居民」上，反而揚言香港的地方「似足恐怖片」！

 

今次一位內地男卻疑似深入香港的住宅範圍打卡，惹不滿後突然戴頭盔留言。（圖片來源：小紅書）

今次一位內地男卻疑似深入香港的住宅範圍打卡，惹不滿後突然戴頭盔留言。（圖片來源：小紅書）

內地男推薦最新香港打卡點 手動舊式電梯變影相位

早前，一位內地男就在社交平台上以「香港值得一坐的手動電梯」為題發文，向一眾網民推薦香港最新的打卡點。他表示大家在到訪香港時，「除了必打卡的景點和美食外，香港的這種老式電梯也是可以來一坐的」。他指這種電梯在內地幾乎已絕跡，但香港卻保存得很好，因而十分推薦遊客可以去打卡留念。

 

早前，一位內地男就在社交平台上以「香港值得一坐的手動電梯」為題發文，向一眾網民推薦香港最新的打卡點。（圖片來源：小紅書） 他表示大家在到訪香港時，「除了必打卡的景點和美食外，香港的這種老式電梯也是可以來一坐的」。（圖片來源：小紅書） 他指這種電梯在內地幾乎已絕跡，但香港卻保存得很好，因而十分推薦遊客可以去打卡留念。（圖片來源：小紅書） 更寫明地址指他所介紹的打卡點位於「MTR北角站，英皇道475號」。（圖片來源：小紅書） 據悉，這個地址屬於住戶範圍，而事主亦有寫明「這棟樓是居民樓，如果瀏覽的話一定要保持安靜，不要破壞環境」。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

疑深入住宅範圍打卡 事主事後突戴頭盔

事主先簡單介紹這種電梯的搭法，直指需要「自己將門拉開」及「拉上欄柵門」，又寫明地址指他所介紹的打卡點位於「MTR北角站，英皇道475號」。據悉，這個地址屬於住戶範圍，而事主亦有寫明「這棟樓是居民樓，如果瀏覽的話一定要保持安靜，不要破壞環境」，惟因有網民指是「私人地方，不要打擾別人啦」、「不是打卡的地方」，事主事後突然戴頭盔再回應指「大量外來人進入會造成不良影響」，並呼籲大家「提供一些非居民區手動電梯有關信息」。

 

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

內地網民揚言似足恐怖片：會發惡夢

雖然有網民擔心內地遊客打卡後，會「還人厭煩」，惟大批網民的重點卻放在這種舊式電梯的構造之上。有內地網民指這種電梯是「中式恐怖」，令他們想起「港產鬼片」、「通過小窗每一樓都有那隻鬼出現」，亦有人指「有點像刑事案件發生地」。有網民就質疑為何香港仍然保留「這麼老式的電梯」、「看上去就不安全」、「為甚麼不撤了換新的」、「看著很沒有安全感」，更呼籲其他人「別坐，很恐怖」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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