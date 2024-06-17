網上熱話｜內地男斥香港限塑令走火入魔 列2大無謂方針 引內地網民群嘲：肯定會取消

中港兩地的矛盾從未停歇，不過一個「限塑令」，竟然令兩地人走在同一線！早前一位內地男生在來港旅遊時，正因為在連鎖咖啡店買了一杯咖啡，因而感慨發文稱香港早已「走火入魔」，不但列出香港2大無謂方針，更直言現時的苦況「一言難盡」，引來大批內地網民紛紛留言表示同意。

內地男來港旅遊 買咖啡驚揭香港已走火入魔 「限塑令」搞到滿城風雨，大家都要鬥快食飯飲嘢，趕在餐具溶化前完成餐飯。早前一位內地男生來港旅遊時，就因為一杯連鎖咖啡店的咖啡而發文評論香港的現況。他強調自己「每次來香港基本都會點星巴克」，但「這次來震驚了」，更直指香港現時已經「走火入魔」！

列香港2大無謂方針 苦況一言難盡 由於香港現時實行「限塑令」，因此咖啡店的塑膠杯子早已全面換成紙杯，因而令購買「星冰樂」的事主坦言「一開始差點以為拿錯了，從來沒看過星冰樂用這種杯子裝」、「不知道的以為是熱飲」、「看不見星冰樂裡面的樣子」。更列出香港店舖現時為了應付限塑令的2大無謂方針，「吸管是一言難盡的紙吸管，到後面越喝會越軟」、「聽說香港超商的盒裝壽司也變成看不到內部的樣子了」，令他不禁揚言「香港限塑令已走火入魔」。