網上熱話｜內地男深圳踩共享單車來港 蓮塘口岸直踩尖沙咀 大讚香港1設施：好正！

自疫情後通關後，中港兩地的人民要北上南下都十分方便，不但有不同關口可選，就連交通工具都有好幾種。不過，總有些人想去旅行去到盡，勢要用一些特殊方式挑戰自己。早前兩位內地男生就齊齊挑戰單靠雙腿由內地訪港，二人竟然由深圳踩共享單車直奔香港，全程不坐其他交通工具，最後不但挑戰成功，更大讚香港1個設施「好正」！
內地男孖住拍片 挑戰深圳踩共享單車來港
由內地來港的途徑十分多，由關口到交通工具都有許多選擇，市民可以自由揀選最方便自己的路線。早前，兩位內地男生就孖住拍片，挑戰由內地踩共享單車到港，全程不搭乘其他交通工具。片中可見，兩位男生先踩共享單車從廣州到深圳，踩足100多公里後，而近日就在深圳再次發起挑戰，靠著自己雙腿及共享單車，由深圳經由蓮塘口岸直接踩入香港！
頭尾踩足7小時 大讚香港1設施：好正！
二人早上由蓮塘口岸出發，以尖沙咀重慶大廈為是次旅程的挑戰目標，全程大約四十多公里。旅程中二人經歷爆汗及「絕望」的時刻，沿途幸得不少熱心港人出手相助，更大讚香港有不少單車徑讓人們踩單車「好棒」，令他們的旅程變得舒適。二人最終在黃昏時間成功踩到尖沙咀，挑戰成功的他們，對是次旅程十分滿意。
網民盛讚有心有力
這兩位內地男生的影片一向以在戶外挑戰自我為主，之前亦拍過不少健行、廢墟、露營、騎行為題材的影片，而是次挑戰由廣州踩共享單車到深圳，再由深圳踩入香港的影片亦收獲網民讚好。大批網民盛讚二人有心有力，「真的很強」、「佩服你們」、「你哋真係勁顛」，更有港人留言指自己的丈夫深受二人啟發，「我將你地條片分享俾我老公，佢靈機一觸，話暑假可以帶個女踩共享單車，由深圳踩翻廣州，我個女話多得你哋唔少」。