網上熱話｜內地男深圳踩共享單車來港 蓮塘口岸直踩尖沙咀 大讚香港1設施：好正！

自疫情後通關後，中港兩地的人民要北上南下都十分方便，不但有不同關口可選，就連交通工具都有好幾種。不過，總有些人想去旅行去到盡，勢要用一些特殊方式挑戰自己。早前兩位內地男生就齊齊挑戰單靠雙腿由內地訪港，二人竟然由深圳踩共享單車直奔香港，全程不坐其他交通工具，最後不但挑戰成功，更大讚香港1個設施「好正」！

內地男孖住拍片 挑戰深圳踩共享單車來港 由內地來港的途徑十分多，由關口到交通工具都有許多選擇，市民可以自由揀選最方便自己的路線。早前，兩位內地男生就孖住拍片，挑戰由內地踩共享單車到港，全程不搭乘其他交通工具。片中可見，兩位男生先踩共享單車從廣州到深圳，踩足100多公里後，而近日就在深圳再次發起挑戰，靠著自己雙腿及共享單車，由深圳經由蓮塘口岸直接踩入香港！

頭尾踩足7小時 大讚香港1設施：好正！ 二人早上由蓮塘口岸出發，以尖沙咀重慶大廈為是次旅程的挑戰目標，全程大約四十多公里。旅程中二人經歷爆汗及「絕望」的時刻，沿途幸得不少熱心港人出手相助，更大讚香港有不少單車徑讓人們踩單車「好棒」，令他們的旅程變得舒適。二人最終在黃昏時間成功踩到尖沙咀，挑戰成功的他們，對是次旅程十分滿意。