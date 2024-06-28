網上熱話｜內地男灣仔街市驚見靚仔小鮮肉 本尊現身回應惹網民爆笑！

鍾意睇靚嘢乃人之常情，相信大家出門多多少少都試過望下身邊的靚仔靚女，過下眼癮之餘又令心情更舒暢。早前，一位內地男到訪灣仔街市朝聖時，最吸引他眼求的竟然並非街市內的新鮮蔬菜或生猛海鮮，而是站在街市門外抽煙中的攣毛小鮮肉。發文者大方分享多角度寫真，更形容小鮮肉靚仔過XX，不但成功引來大批網民議論紛紛，最終更獲本尊現身回應！

內地男到訪灣仔街市 驚見門外靚仔小鮮肉

早前一位內地男來港四處拍照時，專程到灣仔街市觀光。他以鏡頭拍攝街市內的人生百態，由買菜檔口到生果攤檔、正在付款的街坊到收錢檔主等，全被他記錄下來。不過最令他滿意的，卻是站在門口食煙中的一位攣毛小鮮肉，更一連分享了3張寫真。