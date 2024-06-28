網上熱話｜內地男灣仔街市驚見靚仔小鮮肉 本尊現身回應惹網民爆笑！

鍾意睇靚嘢乃人之常情，相信大家出門多多少少都試過望下身邊的靚仔靚女，過下眼癮之餘又令心情更舒暢。早前，一位內地男到訪灣仔街市朝聖時，最吸引他眼求的竟然並非街市內的新鮮蔬菜或生猛海鮮，而是站在街市門外抽煙中的攣毛小鮮肉。發文者大方分享多角度寫真，更形容小鮮肉靚仔過XX，不但成功引來大批網民議論紛紛，最終更獲本尊現身回應！
內地男到訪灣仔街市 驚見門外靚仔小鮮肉
早前一位內地男來港四處拍照時，專程到灣仔街市觀光。他以鏡頭拍攝街市內的人生百態，由買菜檔口到生果攤檔、正在付款的街坊到收錢檔主等，全被他記錄下來。不過最令他滿意的，卻是站在門口食煙中的一位攣毛小鮮肉，更一連分享了3張寫真。
分享多角度寫真 形容靚仔過XX
發文者以多角度拍攝該名小鮮肉，先是分享一張正面照片，可見該位攣毛小鮮肉正一手吸煙一手玩電話，隨後有從他的左邊和左後方再度拍照。發文者又以「灣仔街市裏的店舖老闆，這不比頂流帥多了」為題發文，疑似形容該位小鮮肉靚仔過香港的「頂流」姜濤，引來大批網民熱烈討論！
本尊現身回應 惹網民爆笑
可能因為發文者照片引來太多網民關注，最後成功引來相中小鮮肉本尊現真身回應，揚言「我不是老闆，只是偶爾有空去幫我Uncle一下」，又謙虛地表示「我只是一個很普通的男生，香港帥哥很多，比我帥的比比皆是，只要大家放下手機多關注身邊的人和事，自然就會發覺到了」。最後更澄清指「其實我是站在門口抽的煙，不是室內，只是貼主大哥的拍攝角度關係。暫時還沒收到罰單，謝謝大家關心」，又笑稱「 不過真收到的話帖主能幫忙津貼一下嗎」，風趣搞笑的回應引網民爆笑。