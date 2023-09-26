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生活
2023-09-26 17:55:50

網上熱話｜內地男狠批香港「唔係人住」 列3大香港難頂缺點 港網民反嘲：因為你窮

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內地男認為香港不適合人類居住。

內地男認為香港不適合人類居住。

自從疫情放緩兩岸通關，適逢新學年大批內地生來港升學，加上港府致力推廣引入內地專才後，大批內地人湧入香港生活，而社交平台上亦不時會看到他們發文指香港住得唔習慣，又或是分享自己在港生活的慘況。早前，一位內地男同樣在小紅書發文指自己在香港的生活十分痛苦，更列出3大罪狀證明自己「好難受」。不過，有香港網民睇完後就留言反嘲指他之所以會有如此生活，全因一個「窮」字，惟發文者就決不認同，更公開自己工作的地點以證身價！

內地男認為香港不適合人類居住。（圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash）

內地男認為香港不適合人類居住。（圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash）

內地男發文批香港生活好難受 超嫌棄指：唔係人住！

早前，一位內地男就在小紅書上發長文，直指自己對香港實在忍無可忍，因此以「香港非人宜居」為題發文，力數香港的不是！發文者劈頭就指香港前排不斷下雨令他「實在難受」，主要因為「不帶傘不行，帶傘出行不便，10分鐘一場小雨，30分鐘一場大雨」，而全因香港的夏日天氣降雨不穩，激發起發文者對香港的強烈不滿，更特意花時間整理出一篇千字文，全為總結香港的3大罪狀！

 

因落雨而引發對香港的種種不滿。（圖片來源：小紅書）

因落雨而引發對香港的種種不滿。（圖片來源：小紅書）

列3宗罪證香港缺點多 空氣竟然彌漫汗臭味？

發文者列出香港3大缺點，首先認為香港的氣候不適宜人類居住，他形容香港的氣候「黏膩到骨子裡的風會像行走在塑料薄膜裡一樣」、「除了悶熱、呼吸困難，更令人痛苦的是每每從寫字樓冷到發指的環境裡走出去，水氣凝結成密密的水珠連同汗液附在身上」。其次，又認為香港總有陣難聞的氣味，揚言「作為在中環工作，西環生活，常去堅城灣仔的人我很負責任的說根本談不上香」、「整個空氣裡彌漫著汗臭味、食物味道、燃油車的廢氣味等」。最後，更指香港的飲食「西不西，中不中」，不但用餐環境差，就連用餐體驗和食物質量都極差。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：電影《男人唔可以窮》劇照） （圖片來源：Unsplash@Kevin Leonearz）

發文者嚮往移居雲南 港網民睇完反嘲：你窮先會咁

發文者在力數完香港的不是後，在文末慨嘆地表示自己十分嚮往在雲南這種「陽光明媚、四季乾爽宜人的地方定居」。他所力數的香港3大罪狀引來不少香港網民留言熱議，有網民認為發文者的評論偏向「低檔次的茶餐廳」，直指他對香港人的生活不了解的同時亦十分不友好，更有網民直接反嘲他之所以會有以上看法，全因為「樓主的最大問題是窮」，因為經濟能力的問題而令他的生活質素算不上好，亦有網民認為他看不起「體力勞動者」，嫌棄他們身上有味太過份。留言引來發文者親自回應，他揚言自己絕對不是「窮」，隨後更強調自己在中環上班，自爆在「頭部投行」任職，可見優越感十足。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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