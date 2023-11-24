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生活
2023-11-24 14:30:00

網上熱話｜內地男獲救出緬甸園區 反因1事埋怨家人將其贖回：其實唔算係呃人

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網上熱話｜內地男獲救出緬甸園區 反因1事埋怨家人將其贖回：其實唔算係呃人

網上熱話｜內地男獲救出緬甸園區 反因1事埋怨家人將其贖回：其實唔算係呃人

近年出現不少電話騙案的新聞，當中又以位於緬甸等東南亞地方的「園區」最驚為天人，據悉大多會用「搵快錢」的方式吸引人，被騙到當地後方發現原來並非荀工，而是日復日地對他人行騙。過上非人生活理應十分渴望獲救，惟早前一位剛從緬甸園區救出的男子，卻在逃離後感到不滿，更埋怨花盡心力將其救出的家人，反斥「為何把我搞回來」，令一眾網民不禁懷疑是否「斯德哥爾摩症候群」，更令大批人士擔心長遠會出現獲救人士「回流」園區的現象。

早前一位剛從緬甸園區救出的男子，卻在逃離後感到不滿，更埋怨花盡心力將其救出的家人，反斥「為何把我搞回來」。（圖片來源：電影《孤注一擲》劇照）

早前一位剛從緬甸園區救出的男子，卻在逃離後感到不滿，更埋怨花盡心力將其救出的家人，反斥「為何把我搞回來」。（圖片來源：電影《孤注一擲》劇照）

內地男5月被騙到緬甸園區 靠偷打電話成功獲救

近年不時都會聽到人討論有關電騙園區的新聞，更有指因為這些園區大多扎根東南亞等地，因而令部分旅客在選擇目的地時，避免到鄰近地方遊玩，以免誤打誤撞成為園區的一分子。不過，偶爾亦會聽到有受害人成功獲救出園區的資訊。早前，一位內地男子就指自己在今年5月時，因為「想走捷徑、賺快錢」，而錯信中介謊稱「工作是去運勞力士錶」的工作內容，豈料「然而過去後直接就搞到緬甸敲鍵盤了」。幸好事主機智，通過工作手機輾轉聯絡上姐姐，並趁間隙拿著工作手機走出辦公室，裝作放風，並小心翼翼拍攝園區的情況，最後在家人和警方的幫助下，花費40萬人民幣後成功獲救。

 

中介謊稱「工作是去運勞力士錶」的工作內容，豈料「然而過去後直接就搞到緬甸敲鍵盤了」。（圖片來源：微博@紅星新聞）

中介謊稱「工作是去運勞力士錶」的工作內容，豈料「然而過去後直接就搞到緬甸敲鍵盤了」。（圖片來源：微博@紅星新聞）

逃離園區後竟不習慣 因1事埋怨家人將其贖回


獲救後理應十分開心，能夠逃離陌生地方回到自己的家園，惟事主在離開緬甸園區後卻感到不習慣。他表示在園區期間雖然會被關禁閉、毆打，甚至是電撃，但他在順利離開後卻反而覺得不安，更曾脫口而出對父母說道「你們為何要把我搞回來」。被問道在園區的工作是否以「呃人」為主時，事主亦嘗試開脫，揚言雖然在電詐園區會被人打，但是「收入可觀」，又指其實「都是想賺快錢，沒有什麽騙不騙的」。

事主揚言雖然在電詐園區會被人打，但是「收入可觀」，又指其實「都是想賺快錢，沒有什麽騙不騙的」。（圖片來源：微博@紅星新聞）

事主揚言雖然在電詐園區會被人打，但是「收入可觀」，又指其實「都是想賺快錢，沒有什麽騙不騙的」。（圖片來源：微博@紅星新聞）

恐出現獲救人士回流現象 網民：斯德哥爾摩症候群

事主指自己在離開園區之前，老闆曾專門找他商量，鼓勵他「隨時回來」，還聲稱只要他走「正規渠道」，即持護照、以正常方式入境緬甸到園區「工作」，那就不僅包路費，還會退回其家裏給園區的40萬元「賠付」。眼見事主對園區的「工作」不但不反感，更反而心心念念，令不少人都擔心日後會出現獲救人士「回流」園區的現象。一眾網民在得知後，紛紛留言表示這個情況無疑是「斯德哥爾摩症候群」，即受害人在被傷害後反而認同對方的觀點，更留言嘲諷指「學成之後自己開檔」、「內地男眼中只有錢，沒有什麼道德觀念」、「騙徒最高境界，係連自己都騙埋」。

 

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（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）
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