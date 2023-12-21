網上熱話｜內地男獲港鐵回水1千元 大讚香港法治社會先法後情 網民唔撐

網上熱話｜內地男獲港鐵回水1千元 大讚香港法治社會先法後情 網民唔撐反狠批港鐵

早前，一位內地男在香港旅遊時，聲稱因為不明白港鐵的規條，僅付了普通座位價錢誤入頭等座而被罰款1千元。數個月後，事主又再現身發文，先是大曬一張由港鐵發出的支票，直指他做1事後港鐵竟然主動向他「回水」。發文引來大批網民關注，部分網民紛紛互相提醒在港有甚麼行為會導致罰款，惟亦有部分網民反斥以上問題是港鐵的責任，更揚言「深圳就完全沒問題」。

內地男早前誤入港鐵頭等 罰款後竟獲回水 早前，一位內地男來港旅遊時，就在搭東鐵綫到深圳時，僅付了普通座位車資的他，在「倉卒」的情況下，錯誤坐上了東鐵的頭等座位。當時有港鐵職員發現後向他發出了告票，並需要罰款1,000元。事隔幾個月後，事主又再現身發文，標題直指「港鐵寄了1,000港幣」，而配圖的是他收到一封由港鐵發出的信件，入面有一張1,000元的支票，將先前的罰款全數歸還予事主。

大讚香港先法後情 高呼收到後受寵若驚 事主解釋指自己在被罰款後，「因為不是故意，寫了申訴信給港鐵」，而在事隔3-4個月後，終收到港鐵的回水。他表示已深明自己的錯誤，直指「自己確實做錯了，不遵守紀律和規則就是犯錯誤，就是要接受懲罰」，因此今次港鐵網開一面，令事主受寵若驚，又大讚香港是一個法治社會，「先法後情」，在執法後又不失人情味。