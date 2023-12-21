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生活
2023-12-21 14:00:00

網上熱話｜內地男獲港鐵回水1千元 大讚香港法治社會先法後情 網民唔撐

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網上熱話｜內地男獲港鐵回水1千元 大讚香港法治社會先法後情 網民唔撐反狠批港鐵

網上熱話｜內地男獲港鐵回水1千元 大讚香港法治社會先法後情 網民唔撐反狠批港鐵

早前，一位內地男在香港旅遊時，聲稱因為不明白港鐵的規條，僅付了普通座位價錢誤入頭等座而被罰款1千元。數個月後，事主又再現身發文，先是大曬一張由港鐵發出的支票，直指他做1事後港鐵竟然主動向他「回水」。發文引來大批網民關注，部分網民紛紛互相提醒在港有甚麼行為會導致罰款，惟亦有部分網民反斥以上問題是港鐵的責任，更揚言「深圳就完全沒問題」。

早前，一位內地男在香港旅遊時，就聲稱因為不明白港鐵的規條，僅付了普通座位價錢我他因誤入頭等座而被罰款1千元。在事後數個月後，事主又再現身發文，先是大曬一張由港鐵發出的支票，直指港鐵竟然（圖片來源：Facebook@MTR）

早前，一位內地男在香港旅遊時，就聲稱因為不明白港鐵的規條，僅付了普通座位價錢我他因誤入頭等座而被罰款1千元。在事後數個月後，事主又再現身發文，先是大曬一張由港鐵發出的支票，直指港鐵竟然（圖片來源：Facebook@MTR）

內地男早前誤入港鐵頭等 罰款後竟獲回水

早前，一位內地男來港旅遊時，就在搭東鐵綫到深圳時，僅付了普通座位車資的他，在「倉卒」的情況下，錯誤坐上了東鐵的頭等座位。當時有港鐵職員發現後向他發出了告票，並需要罰款1,000元。事隔幾個月後，事主又再現身發文，標題直指「港鐵寄了1,000港幣」，而配圖的是他收到一封由港鐵發出的信件，入面有一張1,000元的支票，將先前的罰款全數歸還予事主。

早前，一位內地男來港旅遊時，就在搭東鐵綫到深圳時，僅付了普通座位車資的他在「倉卒」的情況下，錯誤坐上了東鐵的頭等座位。（圖片來源：小紅書） 當時有港鐵職員發現後向他發出了告票，並需要罰款1,000元。（圖片來源：小紅書） 事隔幾個月後，事主又再現身發文，標題直指「港鐵寄了1,000港幣」，而配圖的是他收到一封由港鐵發出的信件，入面有一張1,000元的支票，將先前的罰款全數歸還予事主。（圖片來源：小紅書）

大讚香港先法後情 高呼收到後受寵若驚

事主解釋指自己在被罰款後，「因為不是故意，寫了申訴信給港鐵」，而在事隔3-4個月後，終收到港鐵的回水。他表示已深明自己的錯誤，直指「自己確實做錯了，不遵守紀律和規則就是犯錯誤，就是要接受懲罰」，因此今次港鐵網開一面，令事主受寵若驚，又大讚香港是一個法治社會，「先法後情」，在執法後又不失人情味。

事主解釋指自己在被罰款後，「因為不是故意，寫了申訴信給港鐵」，而在事隔3-4個月後，終收到港鐵的回水。（圖片來源：Facebook@MTR）

事主解釋指自己在被罰款後，「因為不是故意，寫了申訴信給港鐵」，而在事隔3-4個月後，終收到港鐵的回水。（圖片來源：Facebook@MTR）

網民唔撐 稱日後將主動舉報相關行為

事主的帖文引來大批網民熱議，有網民稱香港的罰則頗為嚴格，因此紛紛提醒亂闖馬路、車廂內飲食、隨地拋垃圾等行為不可以做，又揚言日後在車廂內看到同樣情況時，要記得「拍照取證，堅決制止不良行為」。惟有部分網民就唔撐港鐵今次回水的做法，認為只想息事寧人，亦有網民反斥港鐵的頭等車廂「設計有問題」，容易誤導他人上錯車廂，更揚言深圳的頭等車廂「設計得很合理」、「那樣的設計就完全沒問題」。

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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