網上熱話｜內地男疑香港酒店房內煲煙 灑水系統致水浸要賠X萬 網民：算少啦！

大部分酒店房都是禁煙的，不過近日社交平台流傳一段影片，疑似有內地男子在香格里拉酒店的房內煲煙，因而誤觸灑水系統，導致全房水浸，全間房變成「水舞間」！引來大批網民熱烈討論其罰則，不過亦有網民認為，事件可能和食煙無關，背後是另有原因！
內地男疑房內煲煙出事
近日，社交平台上流傳一段酒店內拍攝的影片，內容為一間酒店房內變成「水舞間」，引來大批網民關注。有指這段影片疑為一位內地男子，在入住的香格里拉酒店房內大肆煲煙，因而令煙霧誤觸煙霧感應器，導致灑水系統全開。
灑水系統致水浸 梳化床鋪全遭殃
影片中可見酒店房內的灑水系統瘋狂噴水，全間房即時化身「水舞間」，地氈浸滿水，房間秒變水塘，就連梳化和床鋪均全遭殃。有職員即時在門口堆起毛巾，防止房內的水湧出走廊，片中亦聽到有帶口音男子表示「仆x喇」，並有普通話男子說「我的天啊！」
酒店要求賠X萬 網民質疑另有原因
住戶令到全間房全糟殃，酒店方就要求對方賠償6.8萬以補償酒店的損失，惟大批網民就認為賠償金額略低，「咁都唔使10萬，平啦」、「6萬幾蚊可以喺酒店食煙，抵咗」。另有網民質疑導致今次事件的元兇並非煙頭，「食煙邊會咁誇張整爆頭？係咪多手用灑水頭掛衣架？」、「掛衫就真，煙霧只會響警鐘，受熱先會噴水」，更有人貼出一張在酒店房內看到的告示，揚言「香港有啲酒店咁標示，似乎已瀨嘢多次」。