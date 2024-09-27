網上熱話｜內地男疑香港酒店房內煲煙 灑水系統致水浸要賠X萬 網民：算少啦！

大部分酒店房都是禁煙的，不過近日社交平台流傳一段影片，疑似有內地男子在香格里拉酒店的房內煲煙，因而誤觸灑水系統，導致全房水浸，全間房變成「水舞間」！引來大批網民熱烈討論其罰則，不過亦有網民認為，事件可能和食煙無關，背後是另有原因！

圖片來源：Facebook@全港店舖消息(開張/執笠)關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟

內地男疑房內煲煙出事 近日，社交平台上流傳一段酒店內拍攝的影片，內容為一間酒店房內變成「水舞間」，引來大批網民關注。有指這段影片疑為一位內地男子，在入住的香格里拉酒店房內大肆煲煙，因而令煙霧誤觸煙霧感應器，導致灑水系統全開。

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灑水系統致水浸 梳化床鋪全 遭殃 影片中可見酒店房內的灑水系統瘋狂噴水，全間房即時化身「水舞間」，地氈浸滿水，房間秒變水塘，就連梳化和床鋪均全遭殃。有職員即時在門口堆起毛巾，防止房內的水湧出走廊，片中亦聽到有帶口音男子表示「仆x喇」，並有普通話男子說「我的天啊！」