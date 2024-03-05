網上熱話｜內地男直擊旺角街頭實況 因1事減低來港動力 網民：講得幾中肯

近年不少香港人鍾意北上吃喝玩樂，全因內地消費相對較香港便宜之外，更有大批網民大讚內地的一切皆性價比高兼選擇多。不過，內地來港消費的人士則明顯有所下降，難怪香港政府決意大灑金錢，盼能靠每月放煙火吸引旅客。早前，一位內地男就在社交平台上分享影片，直指自己多年未有來港旅遊，今次重遊舊地卻被香港現時的發展「嚇親」，更揚言因觀察到1個現況而大大減低來港動力。他對香港的評價引來大批網民認同，更大讚他的講法「夠中肯」。

內地男直撃2024年旺角街頭 揚言被現況嚇親 雖然香港政府自疫情後，一直大推不同的活動，盼能吸引旅客來港消費，刺激香港經濟，惟成效卻未太顯著。早前，一位內地男自稱「一陣子沒來香港」，近日久違地重遊舊地，卻發現香港變化很大，特別是在旺角街頭觀察到一個現況，令他不禁揚言「真的嚇到我了」。

商舖無新意 因1事減低來港動力 發文者站在旺角街頭拍片，直指旺角不少店舖皆由內地引入，當中包括大量內地飲品店，令他不禁反問「這裡到底跟深圳有甚麼區別？」他又直言現時的香港「越來越像內地了」、「內地餐飲品牌瘋狂搶進香港，吃喝真的跟深圳太像了吧」，最後更揚言這個情況令他「去香港的動力又少了一點」，看來政府要吸引內地客來港的話，可能要再加大力度。