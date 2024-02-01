網上熱話｜內地男硬闖太平山頂豪宅 撳鐘求入內參觀 被拒後下場竟大反轉

公屋影片就睇得多，有時都會對香港的豪宅感到好奇，只因有錢人的生活向來比較神秘，令到一眾平民百姓好想一睹超級豪宅內部的真實面貌。內地一位男博主就有同樣的諗法，更鼓起勇氣付諸行動，只因他在遊走太平山頂時，就因為對豪宅內貌感到好奇，因而決定親自按門鈴向戶主要求入內參觀，引起網民爭議！

內地男博主硬闖太平山頂豪宅 要求入內拍攝 相信不少人都對香港的豪宅內貌感到好奇，只因一眾重視私隱的富豪向來生活低調，令一眾平民百姓對他們的生活有無數幻想。內地一位男博主正正有同樣諗法，更決定付諸行動，勇闖太平山頂欣賞超豪宅。從他的影片中，可見他一路遊走，一邊標明各豪宅的價錢和呎數，最後在走到一間燈火通明的豪宅後，事主就向鏡頭反問「是否好奇於房子主人的職業」，隨後更膽粗粗走上前疑似想入內拍攝。

連按兩棟豪宅門鐘 被拒後仍不放棄 事主超勇地走到該豪宅的門外，並伸出手直接按門鈴，又以英文詢問屋內人會否說中文，屋內人以普通話回應指「不可以」，事主又堅稱自己是沒有惡意的遊客，偶然路過眼見房子非常漂亮，希望入內參觀。而被第一間豪宅拒絕後，事主亦未有放棄，繼續向隔壁豪宅進發。