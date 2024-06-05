網上熱話｜內地男稱港人北上有原因 餐廳列7大規條嚇死人 網民反指：其實好合理

港人北上已成常見的事，由以往大批內地旅客來港消費，轉換成現時大堆香港人一放假就北上帶往內地經濟，令香港不少本地餐飲和零售業走入冰河時期。早前一位內地男在社交平台上發文，直指自己被香港餐廳門外的告示震懾，全因該餐廳竟然清楚列明7大規條，令他不禁表示「港人回內地消費不是沒原因的」。

內地男來港被餐飲業嚇親 發文稱港人北上有原因 疫情前不時都有大批內地旅客來港，主打瘋狂買買買，令他們當時有「水貨客」之稱。時至今日，來港購物的內地旅客愈來愈少的同時，風氣亦演變成香港人北上吃喝玩樂，勢要香港賺錢深圳洗。不過，亦因如此，香港本地不少飲食及零售業的生意都大受影響，部分更頂唔順要執笠收場！早前一位內地男生來港旅遊時，就因為被一間餐廳門外的告示震懾，因而不禁發文表示「港人回內地消費不是沒原因的」。

餐廳列7大規條 要求多多嚇走市民 從發文者分享的照片中，可見他經過的餐廳門外放有一個寫了7大規條的易拉架，意指食客幫襯的話需要跟隨上述的7個規則。當中包括「本店不接受支付寶、微信支付」、「歡迎使用現金、八達通、人民幣」，佔用座位的話「每人必須點一杯飲品」、「最低消費每位$40」。至於繁忙時間時需要遵守的就更多，包括「「人齊入座」、「行李及嬰兒車請放外面」、「需要搭枱，請貴客坐一邊」、「請勿攜帶外來食品/飲品」。