網上熱話｜內地男稱香港人有強迫症 行街1慣性舉動引網民爭議：自以為有質素

內地男稱香港人有強迫症 行街1慣性舉動引網民爭議：自以為有質素

中港兩地矛盾屢見不鮮，其中一個主要原因是大家的生活習慣和文化不同，容易就著小事起爭執。一位內地男生早前來港旅遊，觀察到港人1個慣性舉動而發文，直指香港人「多少有點強迫症在身上」，引起大批網民熱議爭論，更有人直接表示港人經常「自以為有質素」！

內地男觀察港人後發文 堅稱港人有強迫症 中港矛盾的爭議幾乎日日有，小至排隊食飯去廁所，大至錢銀或價值觀分歧等事屢見不鮮，網上不時都有相關的時事和熱話。近日，有內地男同樣因為香港與內地的文化和生活習慣不同，在來港旅遊後發文，堅稱「香港人多少有點強迫症在身上」，引起大批網民熱烈討論。

港人大多有1慣性舉動 內地人眼中竟為怪異 發文者指自己在香港旅行期間，發現大部分港人都有1個慣性舉動，就是當他們乘搭扶手電梯時，總會習慣站在右邊，留空左邊的通道讓趕時間的行人行走。這個習慣對香港人來說十分普遍，但一眾內地人卻認為極度怪異，令發文者不禁表示港人有強迫症，亦讚賞指看起來「有點治癒」、「很整齊，大家都好自覺」。