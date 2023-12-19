網上熱話｜內地男笑港人特登北上買饅頭 竟掀中港兩地網民罵戰：港人講嘢好大聲！

自從開關以後，大批港人鍾情北上食買玩，只因他們認為香港百物騰貴，內地不但價廉物美、性價比高，服務態度更可能比香港的食肆更優秀。早前，一位內地男生就指自己在深圳買餸時，剛好遇到有港人在大手入貨，更有圖為證地嘲諷港人竟然連饅頭都要在深圳購買後帶回香港。事主的帖文引起大批中港兩地網民熱議，香港網民現身剖析北上爆買的原因，而內地網民則狠批港人「說話聲音好大」和素質低，險些釀成罵戰。

內地男發文指港人北上購物 嘲諷饅頭都大手入貨 不時都會看到港人北上食買玩的分享，特別是近來有很多港人鍾情北上買大閘蟹並帶回香港慢慢食，因而有部分內地居民已對此感到不滿，認為港人將他們地方的物價「買到貴晒」。早前，一位內地男生就在社交平台上發文，直指自己在深圳買餸時，遇到有「香港人買東西」，而當時一位香港女士正在爆買用保鮮紙包著的大饅頭，令他不禁嘲諷指香港人「饅頭也稀罕」，並在購買時頻頻直呼「好便宜、好合算」。

港網民現身剖析爆買原因：很難不稀罕 事主的帖文引起廣大網民熱議，有香港網民就親自回應，剖析港人經常北上爆買的原因，直指香港一個普通的白饅頭最便宜「一個要6塊錢，很難不稀罕」，又指現時港幣與人民幣的「匯率划算太多了」，更有人表示香港賣的饅頭與深圳所賣的「東北大饅頭」味道不一樣，「東北饅頭一般是純麵粉做，廣東的有低筋粉油糖這些」、「非常大差別，味道很不一樣」。