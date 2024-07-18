網上熱話｜內地男紅磡驚見天價煲仔飯 不解3無食肆出此定價 網民：啲鳳爪用鳳凰整？

香港地物價高就個個都知，因此近年不少打工仔鍾情三餸飯，除了因為愈開愈多，買起上來方便就手外，其相對較低廉的物價亦令三餸飯的熱度持續高企。以為民生區的食肆會有較價廉物美的售價，沒料到部分小店食物價錢其實都唔平！早前一位內地男來港旅遊時，就在紅磡的一間街頭小店發現天價煲仔飯，直指這間「3無」食肆竟然有如此高昂的售價，引來大批網民留言熱議！

內地男紅磡驚見天價煲仔飯 餐牌震驚眾人 自從愈開愈多港人習慣北上搵食後，不少香港食肆都嗌晒救命，只因舖租永永遠有加無減，但客人則愈開愈少，令生活和收入均入不敷出。以為民生區的食肆會相對較便宜，沒料到部分小店的定價亦令人嘩然。早前一位內地男在紅磡驚見天價煲仔飯，更拍下餐牌與眾人分享。餐牌可見這間食肆以「馳名煲仔飯」、「紅磡三十年老店」等字眼自居，而一份煲仔飯的價錢由$168至$308不等，定價最貴的為「蒜蓉龍躉魚片煲仔飯」及「豉汁白鱔煲仔飯」。

揚言港人都會嚇親 「3無」食肆竟出此定價 事主發文形容被這間食肆的煲仔飯定價震懾，形容為「香港人也被嚇到的物價」。他續指自己之所以如此大反應，全因認為這間食肆是「3無」食店，「沒有天價裝修」、「沒有Michelin的星級加持」，亦「沒有黑珍珠(中國美食標準的美食指南）」，加上「坐標紅磡民生區」，仍然決意將一份煲仔飯定價300多元，不禁反問「到底是什麼底氣支撐老板的這個定價？」