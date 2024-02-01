網上熱話｜內地男被香港1間中學校服震懾 網民笑稱：將「校草」印上外套？

不時都會看到有人談論不同地方的校服，只因各地的校服著法和襯法都略有差異，而香港大部分的校服都以簡單設計為主，亦有部分女校保留旗袍形式的校服，可謂各有特色。早前，一位內地男生來港旅遊時，就被街上一班穿著中學校服的男學生震懾，不但從後偷拍男學生的背影，更發文高呼他們身上的「有咩可能」是校服，引來大批網民留言熱議。

內地男香港街頭被中學校服震懾 發文高呼：有咩可能？ 早排香港的校服裙曾成為內地遊客打卡的「道具」之一，有部分內地女生來港旅遊時，喜歡著上香港的白色校服裙到處拍照留念，一度成為網上熱話。可能當時大部分人都聚焦於女生的校服裙，因而有部分遊客未必清楚香港男學生的校服裝扮。早前，一位內地男生就在香港街頭被一套中學校服震懾，不但從頭偷拍幾位男學生的背影，更發文高呼「這不可能是校服吧」，引起大批網民熱議。

香港網民以「名校」介紹 堅稱校服威過名牌 照片中的校服為位於旺角亞皆老街的「拔萃男書院」（男拔）校服，可見他們的衣著與其他中學校服無異，均是下身西褲，而上身則應該有兩種顏色的外套供同學自由選擇，背後同樣寫有「拔萃」二字。有香港網民就在發文下介紹這間中學，直言男拔在香港「排名第一」、「（學生）非富則貴加天才」，更揚言是「香港名校」，這身校服「比穿名牌耀眼多了」。