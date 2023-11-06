網上熱話｜內地男要求在深水埗堂食兩餸飯 被拒後用1句轟香港無能港人：好挑釁

內地男欲堂食$34兩餸飯被拒 1句怨言惹港人公憤 最後竟去公園就地解決 自從疫情曾禁堂食之後，香港各區開了不少專食三餸飯的店舖，主打一個平靚正，選擇多又有住家味道之餘，價錢分分鐘比自己買餸煮更平。早前，一位由內地來港的青少年就曾拍片表示自己只帶了$1,000，主要想測試一下自己帶著這個金額的資金能夠在香港生活多少天。為了慳錢的他在食飯時自然未有太多選擇，耐何當他在深水埗買了一盒$34的兩餸飯後，卻不滿自己想堂食的要求被拒絕，因而爆出1句惹港人公憤的怨言，引起網民熱議！

內地男遊港深水埗買兩餸飯 要求堂食被拒後不滿 香港各區近年越開越多三餸飯的店舖，大部分都價廉物美，而且餸菜選擇多，不論是買來做午餐或晚餐都方便又快捷，絕對是性價比之選。早前，一位由深圳來港的內地男子，就因為想挑戰僅用$1,000能在香港生活多少天，因此在整個旅程中的食住都向便宜的挑選，當中就包括用兩餸飯當作晚餐的一招。他表示自己去了一間位於深水埗的人氣兩餸飯店，店內的價格是兩餸飯30元港幣，而三餸飯則38元港幣，而不想吃白飯的他最後用$34元買入兩道肉類菜式，更直指這個價錢十分合理。惟當他向店員要求想留在店舖內堂食時，店員就表示不提供堂食，更揚言「這麼便宜，你拿走」，令他十分無奈。

不幸事情浪接浪 1句怨言惹港人公憤 在得知購買飯盒後不能堂食，事主已感到十分不滿，先是苦呻「我沒有地方吃了」，更在打開飯盒後，驚訝地發現自己在香港所遇到的不幸事情浪接浪，先是沒有地方吃飯，然後是發現餐廳店員並沒有給他提供筷子，令他只好再次返回店鋪，向店員索要筷子。遭遇種種不快事令他感到無奈，事後更拍片抱怨指香港「沒地方吃飯了」，更怒斥「怎麼這麼大的一個城市吃飯的地方都沒有」，引起大批港人不滿。

最後竟轉去公園食飯 網民：挑釁香港人 因為餐廳店員拒絕讓他堂食，無計可施之下他最終到深水埗通洲街公園用餐，雖然對食飯的地方感到不滿，但就大讚滷味味道不錯，尤其喜歡其中的豬耳朵和大腸。事主的影片引來大批網民熱議，有網民就指「香港食到呢個價錢算係咁」， 而不少網民就對他指控「香港無地方食飯」作出回應，直指店舖寫到明「外賣超值價」、「只提供外賣」，亦坦言「其實深水埗也有兩餸飯店會提供堂食，價錢也差不多」，應該他這樣拍片無疑是「挑釁香港人」。