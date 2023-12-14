網上熱話｜內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題

內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題 假如在外地旅遊時遇到不快經歷，的確會令旅程變得掃興，特別是目擊當地發生的一些大小事後，對該地方的印象亦會完全扭曲。早前，一位內地男子來港時，就在購買麥當勞早餐期間遇到不快經歷。他所目擊的事情在港人眼中可能只是一件小事，只因香港地西客何其多，大家都早已見慣不怪，惟在內地人眼中卻是一件十分新奇的大事，因此大批網民紛紛表示港人好得人驚，更教路如何單憑嘴角就能分辨港人與內地人！

內地男來港旅遊 買麥當勞早餐見證西客實錄 旅遊期間遇到不快事，的確會令旅客變得掃興。早前，一位內地男子在來港旅遊時，就在等候麥當勞早餐的期間見證西客實錄。他表示自己當日在櫃台旁邊等候自己的餐點，惟一位香港阿婆就一直在櫃台向店員大罵，原因是「沒有牛奶」。他揚言當時麥當勞的經理已提出解決方案，建議「退回兩蚊」，但阿婆卻一直堅持己見，更越鬧越大聲。

阿婆使出4字真言 網民怒斥港人好得人驚 最令發文者震驚的是阿婆在拒絕「退回兩蚊」的建議後，竟口出狂言地對麥當勞店員說了廣東粵語的4字真言，問候其母親，又指當時其實可以看得出店員「忍得挺辛苦的」，而他本人亦「極度震驚」，直指「怎麼可以一言不合就出口成髒？沒有牛奶換其他的話不也一樣嘛？」而有網民留言斥香港人好得人驚，「基本上心理有問題，麥當勞員工應該見慣不怪了」，發文者亦回應「估計真係青山跑出來的」。