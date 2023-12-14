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生活
2023-12-14 16:00:00

網上熱話｜內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題

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網上熱話｜內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題

網上熱話｜內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題

內地男買麥當勞遇不快經歷 發文斥港人好得人驚 網民：心理有問題

假如在外地旅遊時遇到不快經歷，的確會令旅程變得掃興，特別是目擊當地發生的一些大小事後，對該地方的印象亦會完全扭曲。早前，一位內地男子來港時，就在購買麥當勞早餐期間遇到不快經歷。他所目擊的事情在港人眼中可能只是一件小事，只因香港地西客何其多，大家都早已見慣不怪，惟在內地人眼中卻是一件十分新奇的大事，因此大批網民紛紛表示港人好得人驚，更教路如何單憑嘴角就能分辨港人與內地人！

 

早前，一位內地男子來港時，就在購買麥當勞早餐期間遇到不快經歷。（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

早前，一位內地男子來港時，就在購買麥當勞早餐期間遇到不快經歷。（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

內地男來港旅遊 買麥當勞早餐見證西客實錄

旅遊期間遇到不快事，的確會令旅客變得掃興。早前，一位內地男子在來港旅遊時，就在等候麥當勞早餐的期間見證西客實錄。他表示自己當日在櫃台旁邊等候自己的餐點，惟一位香港阿婆就一直在櫃台向店員大罵，原因是「沒有牛奶」。他揚言當時麥當勞的經理已提出解決方案，建議「退回兩蚊」，但阿婆卻一直堅持己見，更越鬧越大聲。

 

表示自己當日在櫃台旁邊等候自己的餐點，惟一位香港阿婆就一直在櫃台向店員大罵，原因是「沒有牛奶」。（圖片來源：小紅書） 他揚言當時麥當勞的經理已提出解決方案，建議「退回兩蚊」，但阿婆卻一直堅持己見，更越鬧越大聲。（圖片來源：小紅書） 最令發文者震驚的是阿婆在拒絕「退回兩蚊」的建議後，竟口出狂言地對麥當勞店員說了廣東粵語的4字真言，問候其母親。（圖片來源：小紅書）

阿婆使出4字真言 網民怒斥港人好得人驚

最令發文者震驚的是阿婆在拒絕「退回兩蚊」的建議後，竟口出狂言地對麥當勞店員說了廣東粵語的4字真言，問候其母親，又指當時其實可以看得出店員「忍得挺辛苦的」，而他本人亦「極度震驚」，直指「怎麼可以一言不合就出口成髒？沒有牛奶換其他的話不也一樣嘛？」而有網民留言斥香港人好得人驚，「基本上心理有問題，麥當勞員工應該見慣不怪了」，發文者亦回應「估計真係青山跑出來的」。

 

當時其實可以看得出店員「忍得挺辛苦的」，而他本人亦「極度震驚」，直指「怎麼可以一言不合就出口成髒？沒有牛奶換其他的話不也一樣嘛？」（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

當時其實可以看得出店員「忍得挺辛苦的」，而他本人亦「極度震驚」，直指「怎麼可以一言不合就出口成髒？沒有牛奶換其他的話不也一樣嘛？」（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

大批內地網民討論 教路靠嘴角分辨中港人

發文者的麥當勞早餐經歷引來大批網民關注，有內地網民指香港地方小卻人多，「人們高傲且痛苦地活著」，甚至有香港網民亦坦言「老實說我是一個香港人，都覺得近期好多香港人好容易發癲」、「白卡佬白卡婆太多了」。有內地網民更教路如何「一眼區別香港人和內地人」，揚言「嘴角一直向下的是香港人」，暗示港人大多生活得不開心及憤怒。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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