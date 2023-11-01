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生活
2023-11-01 14:00:00

網上熱話｜內地男遊客驚訝紅磡蔬果周街擺 1事盛讚港人高質網民：可見佢地質素幾低

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網上熱話｜內地遊客驚訝紅磡蔬果放店外 1事大讚香港居民質素高 網民：咁都要讚？

網上熱話｜內地遊客驚訝紅磡蔬果放店外 1事大讚香港居民質素高 網民：咁都要讚？

有時對於一些事與物大家可能已經習以為常，但同一件事物對於他人來說，或許已經超出預期甚至有很高的評價。早前，有內地男遊客就來香港遊玩，沒想到他竟然不是被香港的食物或景點驚艷，卻因為放置在紅磡街邊的蔬果而不禁發文大讚香港的市民「素質確實是高」。不過，一眾香港網民就未有因為得到讚賞而開心，反而嘲諷對方「咁都要讚」、「可見佢地質素幾低」。

早前，有內地男遊客就來香港遊玩，沒想到他竟然不是被香港的食物或景點驚艷，卻因為放置在紅磡街邊的蔬果而不禁發文大讚香港的市民「素質確實是高」。（圖片來源：小紅書）

早前，有內地男遊客就來香港遊玩，沒想到他竟然不是被香港的食物或景點驚艷，卻因為放置在紅磡街邊的蔬果而不禁發文大讚香港的市民「素質確實是高」。

內地男遊客經過紅磡街頭 驚訝蔬果就咁放店外

內地與香港距離雖然相近，但在大家的生活習慣和文化均不同的情況下，所做出的決定和行為亦會因此而出現差異。早前，一位由內地來港旅遊的男遊客就在小紅書上發文，直指他來港時正值颱風泰利襲港，因此大部分位於紅磡的蔬果店都沒有開門。惟發文者表示即使店舖未有營業，仍然有大批蔬果到貨，所以在他經過早上途經蕪湖街18號一間蔬果店時，可見有一箱二箱的蔬果直接放置於街頭，這個公開又對世人充滿信任的行為令他感到十分驚訝，因此以「香港市民素質高不高為題」發文。

 

內地與香港距離雖然相近，但在大家的生活習慣和文化均不同的情況下，所做出的決定和行為亦會因此而出現差異。（圖片來源：小紅書） 早前，一位由內地來港旅遊的男遊客就在小紅書上發文，直指他來港時正值颱風泰利襲港，因此大部分位於紅磡的蔬果店都沒有開門。（圖片來源：小紅書） 有一箱二箱的蔬果直接放置於街頭，這個公開又對世人充滿信任的行為令他感到十分驚訝，因此以「香港市民素質高不高為題」發文。（圖片來源：小紅書）

1事對港人讚不絕口：香港市民素質確實是高

為了驗證自己的文題，發文者指自己在當天晚上10時特意重回舊地，主要想看看這批由早到晚都沒有人看管的蔬果是否還健在，而他驚訝地發現即使蔬果公開地放置在公共地方一整天，「水果蔬菜還是原封不動放在那裡」。眼見蔬果未有被偷走或惡意破壞，發文者即時對港人讚不絕口，揚言「我覺得香港市民素質確實是高」，對港人有好高評價。

 

為了驗證自己的文題，發文者指自己在當天晚上10時特意重回舊地，主要想看看這批由早到晚都沒有人看管的蔬果是否還健在。（圖片來源：小紅書） 而他驚訝地發現即使蔬果公開地放置在公共地方一整天，「水果蔬菜還是原封不動放在那裡」。（圖片來源：小紅書） 。眼見蔬果未有被偷走或惡意破壞，發文者即時對港人讚不絕口，揚言「我覺得香港市民素質確實是高」，對港人有好高評價。（圖片來源：小紅書）

香港網民無奈回應：咁都要讚？

這位內地男網民的發文引起兩地網民熱烈回應，大批港人對這個讚賞感到無奈，坦言「咁都要讚？」、「可見佢地質素幾低」，亦有內地網民指自己來港旅遊時，曾將一大袋購物袋遺留在店舖門前未有帶走，一兩個小時再回頭時仍能看到原封不動地放在原位，同意發文者指港人高質。不過，亦有內地網民重提網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」的單車在旺角被人偷走一事，指被捕人為1名本港男子，嘲諷港人「素質也不外如是」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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