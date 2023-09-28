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生活
2023-09-28 15:00:00

網上熱話｜內地男頻頻發文踩香港 購物被限制+搭的士需付額外車費 港網民：搞清楚先呻好嗎？

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網上熱話｜內地男頻頻發文踩香港 購物被限制+搭的士需付額外車， 港網民：搞清楚先呻好嗎？

網上熱話｜內地男頻頻發文踩香港 購物被限制+搭的士需付額外車， 港網民：搞清楚先呻好嗎？

中港矛盾之所以頻頻發生，大多與兩地的生活習慣和模式不同而引致，其實只要大家願意聽多啲、了解多啲，很多矛盾和衝突都能更輕易解決。一位疑似由內地來港生活的內地男生不時都會在小紅書上發文，內容大部分都與香港的生活有關，惟有網民發現他對香港的很多東西都感到不解或不滿，因而經常發文全方位怒插香港，不但聲稱在香港購物會「被限制」，又指就連乘坐的士亦會被收取額外費用。他的發文引來大批網民關注，而大批港人在看到他所描述的事情後，紛紛留言反斥源頭根本是事主自己「無常識」！

內地男頻頻發文踩香港，購物被限制+搭的士需付額外車費 港網民：搞清楚先呻好嗎？（圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash）

內地男頻頻發文踩香港，購物被限制+搭的士需付額外車費 港網民：搞清楚先呻好嗎？（圖片來源：Unsplash@Ruslan Bardash）

內地男頻頻發文怒插香港 生活大小事均極度不滿

近日，一位疑似由內地來港工作的內地男生成為網民關注熱點之一，只因這位自稱是「教英語的菜鳥」與「網絡開發工程師」的男網民，不時都會在小紅書上發布一些關於自己在香港生活的點滴。在他所分享的日常中，不難看到他頻頻發文怒插香港，幾乎對香港生活上的大小事均感到不滿，亦會以一種嘲諷、諷刺的語言去暗示香港生活特殊，引起香港網民不忿。

 

搭的士都有諸多不滿。（圖片來源：小紅書）

搭的士都有諸多不滿。（圖片來源：小紅書）

發文斥購物被限制 連搭的士都需要付額外車費？

他的發文內容十分廣泛，由馬路上的字到行街買嘢都會是他抱怨的事情之一。例如他曾在超級市場購物時，拍攝自助收銀機上寫著的「限制貨品，請聯絡職員協助」，真指自己「不敢相信，香港買東西會被限制」。又指自己在帶著行李搭的士時，被的士司機要求付額外的行李費，雖然感到不忿但人生路不熟的他「不敢吭氣」。此外，他又指香港的馬路上經常同時印有「望左」和「望右」，令他覺得十分混亂，「讓我的腦子和腿老打架，真害怕被罰款」。

 

連搭的士都需要付額外車費？（圖片來源：小紅書）

連搭的士都需要付額外車費？（圖片來源：小紅書）

此外，他又指香港的馬路上經常同時印有「望左」和「望右」，令他覺得十分混亂。（圖片來源：小紅書） 直指自己「不敢相信，香港買東西會被限制」。（圖片來源：小紅書） 他更稱向左向右的指示「讓我的腦子和腿老打架，真害怕被罰款」。（圖片來源：小紅書）

香港網民睇到眼怨 留言反駁：搞清楚先呻好嗎

事主對香港就多多怨言，惟香港網民睇到後逐一分析，指他之所以在超級市場被限制購物，全因他買了一罐酒精飲品，因而用自助收銀機時，需要有職員過來核實一下年齡，至於帶行李搭的士被收取行李費用「是正常的好嗎」、「這是合法收費」，反駁事主「沒有常識」、「搞清楚再抱怨吧」。至於馬路上同時出現「望左」和「望右」，主要視乎過馬路的行人站在馬路的哪一方，「識字的都會看明白」、「中文、英文、箭頭都有了」、「你還想他怎麼寫」，更指他經常「發這種帖真無聊」。

 

惟香港網民睇到後逐一分析，指他之所以在超級市場被限制購物，全因他買了一罐酒精飲品。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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