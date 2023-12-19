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生活
2023-12-19 16:00:00

網上熱話｜內地男驚訝港人要俾家用 1理由證不應供養父母 網民竟力撐：俾錢好生外！

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網上熱話｜內地男驚訝港人要俾家用 1理由證不應供養父母 網民竟力撐：俾錢好生外！

網上熱話｜內地男驚訝港人要俾家用 1理由證不應供養父母 網民竟力撐：俾錢好生外！

不同地方會有不同的文化，當中包括如何與家人相處。一向有研究指亞洲地方對於家人的愛一般較西方地方含蓄，例如西方父母與子女之間經常會說「我愛你」或給予親吻、擁抱等，而亞洲的親情則一般取決於是否願意供養父母等等。早前，一位由內地來港工作的男生就表示，自己在得知港人一般都會俾家用父母後感到十分驚訝，更列1原因力證子女不應付錢供養父母。事主的發文引來大批網民關注，而大批內地網民亦十分認同事主的觀點。

早前，一位由內地來港工作的男生就表示，自己在得知港人一般都會俾家用父母後感到十分驚訝，更列1原因力證子女不應付錢供養父母。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

早前，一位由內地來港工作的男生就表示，自己在得知港人一般都會俾家用父母後感到十分驚訝，更列1原因力證子女不應付錢供養父母。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

內地男來港工作 得知同事要俾家用感驚訝

早前，一位由內地來港工作的男生在社交平台上以「香港人居然都要俾...」為題發文，直指自己在與同事食飯閒聊時，聽到同事們提起「家用」時感到十分驚訝。他表示剛聽到的時候還以為家用的意思是「家用電器」，後來經過大家的解釋方知道「在香港畢業工作之後，每個月都要給父母一筆錢（大部分在3000-5000）」，又向內地網民表示這筆錢主要用作「給父母養老，不管父母是否有錢」。事主表示自己「震驚了」，亦認為香港人「都好厲害，感覺內地小孩畢業幾年能不向家裡要錢就不錯了」。

 

他表示剛聽到的時候還以為家用的意思是「家用電器」，後來經過大家的解釋方知道「在香港畢業工作之後，每個月都要給父母一筆錢（大部分在3000-5000）」。（圖片來源：小紅書） 內地網民表示這筆錢主要用作「給父母養老，不管父母是否有錢」。事主表示自己「震驚了」，亦認為香港人「都好厲害，感覺內地小孩畢業幾年能不向家裡要錢就不錯了」。（圖片來源：小紅書）

列1原因證不應供養父母 揚言：有存款都唔會俾

事主之後有與自己的媽媽分享香港的家用文化，他轉述母親表示「她工作那個年代已經不給外公錢了，甚至剛工作還需要外公倒貼」。其後更用1原因力證子女不應在工作後供養父母，直指他了解自己母親的理財能力，因此「雖然我有存款但我也不會選擇給她」。

 

事主之後有與自己的媽媽分享香港的家用文化，他轉述母親表示「她工作那個年代已經不給外公錢了，甚至剛工作還需要外公倒貼」。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照） 其後更用1原因力證子女不應在工作後供養父母，直指他了解自己母親的理財能力，因此「雖然我有存款但我也不會選擇給她」。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

內地網民竟力撐：俾錢父母好生外

相信不少港人對於俾家用都不陌生，甚至在出來工作後都會自動自覺俾家用父母，惟事主的發文卻引來大批內地網民熱議，只因內地疑似未有俾家用的文化。有內地網民表示「每個月給家用不代表你愛父母，不給也不代表不愛」，又解釋指「他們（港人）給是因為大部分人畢業後吃住還在家裡呀，內地不給還要補貼難道不是因為絕大多數都會留在大城市先打拼，生活壓力更大嘛」。部分內地網民更認為「父母子女之間這樣每個月給錢，好生分的感覺」。

 

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