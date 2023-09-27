網上熱話｜內地網民倡議陸女來港發展 列8大香港優勝之處：唔介意中女年紀大

自從香港政府宣布將會由內地引入專才後，雖然港人就唔多受落，但大批有機會因此而來港發展的內地人則時刻留意著最新消息。內地的社交平台小紅書近日出現大量教授經由專才計劃到港的攻略，當中更有一些是主力呼籲內地女生憑計劃來港。日前，有博主就指自己強烈建議內地女生全部藉此來港發展，並取得香港身份，更苦口婆心地列出8大香港比內地優勝的地方，其中一樣竟然是香港人對女生的年齡限制較少，就算是內地中女來港仍然很有市場！這番言論引起香港網民不滿，更有港人直截了當地表示其實只為來港「嫁港男」？

內地網民倡議大陸女來港發展 揚言香港身分帶來好多好處 不少內地人近日都十分關注香港政府引入專才的措施，網上不時都會看到他們分享心得和攻略，而日前更有一個在小紅書上引起關注的帖文，主力向一眾內地女生推廣專才計劃。有博主以「建議姐妹們都去申請香港身份」為題發文，劈頭指出「香港身份對女生來說確實帶來了許多好處」，更不厭其煩地列出了8大重點，逐點向內地女生解釋為何遠赴香港比留在內地對她們更有著數。

列8大比內地優勝之處 香港無年齡焦慮？ 發文者表示在香港生活的女性比起內地有更多優勢，包括「平衡家庭和事業」，香港很多事業型女性，不需要為了湊仔而放棄工作，又可以「開拓視野，國際環境嗨翻天」，令她們輕鬆收獲更多成長經歷。其次還包括能夠「變得自信」、「人脈資源比在老家多」、「開放思考，包容差異」、「提升語言能力」等。當中最受爭議的，是發文者指香港能夠幫忙內地女生「解放焦慮」，只因內地女生在28歲後將面對重大的年齡焦慮，惟這種情況在香港不普遍，不會有太多年齡相關的限制，更揚言來港後不用跟內地「留學歸國」、「內地本土碩士、博士」競爭，僅與港人競爭的話他們有巒對的優勢。