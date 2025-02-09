香港與內地的距離不算太遠，但每地終究有其獨特事物。近日有內地網民就以「甚麼東西看上去就很香港」為題發文，引來大批網民熱烈討論，並列出14大香港獨有事物，未知你又是否同意呢？

1.連鎖店中的香港限定飲品 有網民分享自己食一間連鎖快餐店的訂單截圖，這間快餐店主要食漢堡包，但進駐香港後為了在地化，加入了香港地區限定的「楊珠甘露奶昔」特飲，不論是食材還是食字都香港味濃。

2.姜濤 有內地網民直言「姜濤」絕對是「看上去就很香港」的事物之一，只因每次來香港旅遊，都能夠在街頭的廣告牌、車廂廣告甚至是大電視中看到他的身影。

3.外傭 內地較少有外藉傭工，因此對一眾內地網民來說，撞正假日來港看到滿街外傭聚集放假時，十分有香港在地特色。

4.垃圾桶 網民稱香港的垃圾桶很「吸睛」，只因採用了鮮豔奪目的鮮橙色，而且每個垃圾桶的頂部都設有煙灰缸，在內地較為罕見。

5. 加一服務費 不少香港人鍾情北上食飯消費，只因內地價錢一般較相宜。正因如此，有網民直言香港的餐廳需要收取加一服務費十分「香港」，符合香港乜都要錢的文化特色。

6.凍飲加錢 在內地飲品的價錢較為劃一，惟香港一向有「凍飲加錢」的文化，所加的金額大多由$2至$6不等，有網民直稱這個收費方式「很有香港特色」。

7.望左/望右 有網民指香港的路標較為人性化，例如馬路的地上會標明「望左」或「望右」，提醒路人小心路過的車輛。

8.香港迪士尼 雖然上海迪士尼佔地比香港迪士尼大，但部分內地網民就仍然認為「港迪」有其獨有的港風魅力。

9.天星小輪 香港乜都貴，但若然只想輕輕鬆鬆欣賞香港景色的話，只需$4就可以乘搭天星小輪遊覽香港海景，是香港獨有的維港景色。

10.的士 香港的士主要分為3種顏色，但網民就認為最常見的紅色的士最有香港味道，更會為駛過的的士拍照留念。

11.ICAC 不少內地網民自小睇港劇和港產片長大，因此對ICAC有獨有的印象和認識，導致部分網民來港時會專程到ICAC打卡。