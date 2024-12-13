網上熱話｜內地網民潮興Apple Watch黐高鐵窗口 屢次闖禍最後咁收科！背後全因1原理

網上熱話｜內地網民潮興Apple Watch黐上玻璃 屢次闖禍最後咁收科！

各大社交平台不時都會有新熱潮及風氣，一眾網民睇到後或會紛紛模仿，盼能親自一探究竟。近日，小紅書上就掀起一場Apple Watch黐玻璃潮流，只因有網民表示在乘搭飛機或高鐵時，只要將Apple Watch貼上玻璃窗上，即會自動貼實，引來大批網民相繼模仿。

小紅書最新潮流 Apple Watch黐上玻璃 近日，小紅書上出現不少將Apple Watch黐上玻璃的帖文，只因曾有一人表示「將蘋果手錶貼在高鐵玻璃上會取不下來」，因而令大批網民紛紛親自試驗。

高鐵飛機均成打卡熱點 最後咁收科 該帖文一出後，小紅書出現大量Apple Watch黐上玻璃的親身經歷，大部分都表示以上所言屬實，除了高鐵外，飛機窗口亦成為網民試驗的對象之一。有網民更心碎地發文，直言自己因為好奇而以身犯險，沒料到最後手錶錶面真的與玻璃緊緊貼合，最終只能將手錶「一分為二」以減少損失。

現象全因1事 港網民：好奇害死貓 眼見以上情況越演越烈，有網民就發文呼籲眾人「請停止嘗試用蘋果手錶Apple Watch吸附玻璃」，直言「沒有傳播就沒有傷害」之餘，更主動解釋這個現象全因「光膠效應」，是因為一個物理現象「光膠效應」，當兩個光滑的物體產生分子間作用力，讓兩者固定在一起，亦也有人說是因吸盤現象，貼合時擠出空氣所致。不少香港網民在得悉後，都紛紛表示內地人「好奇害死貓」，更形容為「同將條脷放入冰箱玩貼住無分別」。