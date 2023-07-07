網上熱話｜內地網民熱議「白人飯」為地獄午餐 戲稱：白人甚麼都吃得下去！ 險掀歧視風波

內地網絡近來興起一波「白人飯」的熱潮，而最開始的起因是一對中法情侶的用户上傳了白人男友的午餐後引起廣泛討論，女方當時更以「白人真的甚麼都吃得下去」為題，並戲稱白人男友為「白羽雞」而他的午餐則是「飼料」。帖文獲得過且過2萬的讚好，更引起不少內地網民分享身邊白人同事的午餐。「白人飯」一詞更因此傳到外網，並險些引起歧視風波。

劣食之最？陸網民被「白人飯」震驚 調侃稱：維持生命體徵餐 險生外網輿論風波 自中法情侶的「白人飯」帖文後，不少內地網民都主動貼上身邊令人驚訝的「白人飯」。內地網民對「白人飯」的簡單、快捷和沒有温度的食物感到新奇，並稱自己作為「中國胃」是不能接受的。

「白人飯」VS「中國胃」 為何中西工作午餐落差之大？ 有內地網民提岀問題：「為何白人能忍受如此枯燥的午餐？」而其他的內地網民則認爲是工作文化的不同，他們認為西方每周的工時少，不像內地的打工人要「996(早上9點上班，晚上9點下班，一周六天）」。因此白人有更多的時間享受生活，大可以早早下班享受美酒佳餚，更不會因午餐的重口味午餐而影響工作效率。