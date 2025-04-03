網上熱話｜內地網民直擊香港露宿者隧道 用衣櫃劃出房間極整齊 網民：想去送個利是

香港地少人多，加上樓價持續高企，要有一個安樂窩的確不是一件容易的事，而且香港輪候公屋的時間亦十分長，部分無家可歸的人士只能四海為家。香港不少地段都有露宿者居住，而近日就有內地網民直擊過後於網上發文，直言香港的露宿者都十分「講究」，引起網民心酸留言。

內地網民直擊香港露宿者 香港不少地段都有露宿者居住，部分露宿者更有很多「家當」，在橋底或隧道底等地方靠著自己雙手，建立了一個屬於自己的小天地。早前，一位內地網民就在一個行人隧道中直擊了香港的露宿者，除了上傳了幾張實拍照外，現場的情境亦令他有不少感慨。

發文感慨貧民窟住「講究人」 發文者以「貧民窟住著講究人」為題，並上傳了3張實拍照，當中可見有露宿者用形形色色的櫃砌牆包圍，以衣櫃劃出個人空間，櫃上放有幾個行李箱，櫃門邊更用衣架褂了兩件白色恤衫和一件白色T恤，「大門」貼上「福」字揮春，角落更擺放一個「閃閃」的電單車頭盔， 可謂井井有條。這位露宿者亦只霸佔了行人通道的一半，留有空間供行人使用，加上環境尚算企理衛生，令發文者認為他們即使住在「貧民窟」，仍然對自己的生活有「講究」。

網民心酸留言 帖文引起網民留言討論，有網民反駁相中只是「平民窟」，不算「貧民」，但就有人回應指「這裡是地下通道呀」、「就是貧民窟」。亦有不少網民心酸留言，「哀民生之多艱，唉」，「可能突然被銀行收了房子，帶着全部家當露宿街頭」、「只是沒房子沒錢，不是生活不講究」、「洗過的白衣服很乾淨，門上還貼了福字，這個世界真的很糟糕」。更有人詢問相片中的確實地址，「我去送個利是」，盼能出一分綿力。