中港兩地的比較周時都有，但除了兩地女生的衣著打扮又或是文化差異外，近日就有內地網民驚訝地發文表示「為甚麼香港那邊的人不顯老呀？」，直指香港人保養得宜、經常睇唔出歲月痕跡，引來大批網民熱烈討論，最後更歸納出6大港人不顯老的重要因素，未知你又覺得準唔準呢？

1. 粵語發音 有內地網民大方分享自己睇過的一個說法，直指粵語發音與港人不顯老有很大關係，「粵語發音，臉部肌肉是向上的，感覺很合理的樣子」，更笑稱「要抗衰老就要學粵語」。

2. 為自己拼搏 有網民結合兩地的工作和交友文化，推算出香港人「他們心思都放在為自己生存生活拼搏，沒那麼多人情世故，沒那麼傷腦筋」，揚言也許香港人比內地人「更自私」、「但是他們（港人）更平靜」。

3. 飲食差異 有內地網民認為港人「吃得少」導致不顯老，但有港人就留言反駁指主因是「吃得清淡」、「你們吃什麼都吃雞精很致命」。

4. 行路多 有人指香港「打車費貴」，因而大部分人都選搭公共交通工具，直指香港生活「不起眼的運動多」、「沒那麼多共享單車，電動車，搭計程車貴，日常出行穿運動服的人比較多，出門就是在運動，所以年輕」、「加上土地面積沒有那麼大，很多地方走路就能到，要不是地鐵。地鐵站也要走路，運動」。

5. 食物品質 內地網民讚揚「香港的食物品質很高是真的」、「香港水質好！水土好養美人」。

6. 不生仔 大部分內地網民都指近年的港人傾向「不生孩子」，甚至是「不婚不育」，引來大批網民和議以上情況「是保持年輕的秘訣」、「就這部分顯年輕了」、「真理」。