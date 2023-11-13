網上熱話｜內地網紅花3千請BLACKPINK化妝師 妝後數3不滿兼怒斥對方唔俾影：顧客就是上帝！

韓國當紅的韓星一籮籮，因為韓國的化妝和造型有自己的風格，因此不少人都會嚮往韓星的造型團隊，期望能夠將自己裝扮成與韓國偶像一樣閃閃發光。早前，一位內地女網紅到韓國旅遊時，就特地提早1個月預約專門為韓國女團「Blackpink」化妝的工作室，期望對方能夠為自己化一個女團妝。豈料在她滿懷希望，兼豪花3千7僅化一個妝後，竟然對3個地方感到極度不滿，苦呻自己「眼睛縮小了」之餘，更無奈指自己變成了「蜜蜂小狗」。大批網民湧入留言，不少人更指控這些工作室無疑是利用明星效應「騙錢」。

內地網紅提前1個月預訂BP化妝師 店內放滿韓星簽名 愛美之心人皆有之，可是有時覺得自己的化妝技巧不如人，有機會因此技術不夠精湛而令自己的靚樣未能發揮得最好，因此部分人會為了有一個完美的妝容而重金禮聘著名的化妝或造型師。早前，一位大陸女網紅在到韓國旅遊時，特地托朋友提早1個月幫忙預約韓國女團「Blackpink」御用的化妝師，勢要化一個Jisoo同款妝容。在她的影片中，可見該化妝工作室內擺放了不少韓星的親筆簽名，包括Blackpink成員Jisoo和Lisa的簽名唱片。她亦表示這間工作室十分難預約，除了要提早至少1個月之外，在預訂時更要先付人民幣600元（約港幣643元）的訂金。

化妝主要分為6步 妝後數3大不滿 化妝師先將她帶到包間，然後整個妝容主要分為6個步驟，包括清潔、保濕、潤唇、粉底、遮毛孔及遮瑕。片中可見，化妝師的化妝用品及工具十分齊全，放滿一大張枱，而所使用的化妝品亦大多是大牌子，包括Chanel的粉底液、YSL的唇膏、Dior的眼影盤等等。惟在完成化妝後，網紅卻對妝容有3大不滿，直指對化妝師的功力不敢恭維，妝後給予人「沒睡醒」的感覺，只因眼睛縮小了一半、眉毛畫得極度不平整，以及開裂的眼角。除此之外，她又怒斥店內的職員態度惡劣，只因在她拿出手機拍片時，對方曾用韓文問「她是不是在拍我？」這個語氣令她感到十分氣憤，更揚言「拍你就拍你」、「顧客就是上帝」！