人類都是視覺動物，有時望到靚嘢自然會望多兩眼，因此零售店聘請相貌姣好的店員的話，絕對能夠吸引消費者入內。近日，內地一間連鎖店就用了這個政策，請了一班靚女店員返工，令一眾網民在小紅書議論紛紛，留言好壞參半，未知大家又點睇呢？

從網民上傳的大量照片中，可見好利來請了一群美女做店員之外，其制服亦花上不少心思，每位女店員都穿上一條粉紅色的貼身連身短裙，腰部綁上圍裙突顯腰線，短裙的設計亦能突出她們的長腿，令不少網民戲稱好利來的店員似足「空姐」。

網民回應好壞參半

不少網民都認為聘請靚女店員十分養眼，「好利來的標準都是按空乘來的」、「我去年畢業的時候，秋招來我們學校，挑的都是漂亮的女生，二面還會給你服裝穿上」、「人漂亮就行，反倒是簡歷不用那麼漂亮」，而除了外貌之外，亦有人大讚「試吃的時候他們都很溫柔，不會嫌棄我們一人拿一塊」。惟亦有人坦言「太多好看的，我不好意思進去買東西」、「其實買甜品的時候想要鬆弛感，結果站一屋子大美女」。