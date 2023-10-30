網上熱話｜內地農村婦嫁大24歲港男 每月收6位數家用 網民嘲諷：真係勵志故事

相信不少人都曾幻想過夢幻又甜蜜的愛情故事，不過隨著年齡漸長，大家都會知道其實沒有一段關係會比細水長流、堅定陪伴更完美。早前，一位現年33歲的內地農村婦人在接受訪問時，就公開自己與大24歲港男的愛情故事，二人不但相識和相戀的經過似足韓劇，就連其老公所贈予的求婚大禮和每月6位數字的家用，都美好到不像現實，引來大批網民熱議。有網民就指這位農村婦女的經歷絕對是一個「勵志故事」，亦有人笑指這樣關係「港女恨唔到咁多」。

33歲內地農村婦嫁大24歲港男 甜蜜邂逅似足韓劇 早前，一位現居香港的33歲女士「Giselle」接受網紅訪問的影片在網上瘋傳，她在片中大方公開自己與老公的愛情故事，直指自己來自雲南農村一個單親家庭，自小就缺乏父愛，而當年只有18歲的她正在雲南昆明一間藝術學校讀書，並因緣際遇下邂逅一名到雲南出差的港男。Giselle指雖然二人相差24歲，但她仍然願意交換聯繫方式，而在二人保持聯絡了差不多1年後，Giselle毅然認定這位男子，直言「「我覺得這男人還可以哦，我就跟他來了廣東」。

收1大禮方肯嫁人 意外懷孕仍甘願為對方生兒育女 在Giselle離家跟隨港男生活前，她曾表示自己因為比男方細24年而未有太多安全感，因而向港男明確地表示「如果你幫我買房子我就過來，然後他就真的幫我買了一套（房子）然後我09年就來了東莞。」隨後又因為Giselle沒有汽車代步，只能坐巴士上學，港男又貼心地為她買了一架Audi A4，「每一次他給我做這些東西的時候，是我從來不會說去要求他，我就很感動。」隨後，她在22歲時意外懷孕，雖然二人當時仍未是合法夫婦，但她卻對港男十分有信心，只因她在對方身上「感受到滿滿父親的關懷」，因此願意為對方生兒育女。惟在二人正式拉埋天窗並移居香港前，丈夫為了給她安全感，於是贈送一套位於香港價值1500萬元的豪宅，並寫上了Giselle的名字，當中更支付了450萬元的稅款。

每月收6位數家用生活富貴 下半生亦全部安排妥當 除了收樓和收車做禮物，Giselle又自爆現時整個家庭的每月支出大約15萬至25萬，又揚言「我覺得我老公是我這輩子的救世主！他可以把賺的錢都給我，那所以我現在想真的有能力了，孩子也大了，我也可以去回報他，我現在是這種感覺，所以我覺得好像他在養我小，長大我養他老的那種感覺，你知道嗎？」此外，丈夫更為她的下半生著想，早已準備了信託和保險，坐擁如此多資產和物業的Giselle絕對可以在年紀輕輕已開始享受生活。