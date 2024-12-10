網上熱話｜內地遊客嫌奈良鹿餅太貴 網購鹿餅餵鹿引網民不滿

日本是熱門旅遊勝地，除了吃喝玩樂和購物，如果途經大阪奈良的話，不少人都會專程去一轉鹿公園，探下鹿仔之餘又可以餵下佢地。不過，近日有內地遊客在小紅書發文，揚言在鹿公園直接買鹿餅唔划算，教路可以先在網上平台買定再帶去，引來大批網民不滿。

內地遊客嫌奈良鹿餅太貴 近日，小紅書上出現奈良鹿公園餵鹿教學，有內地網民發文指，曾到訪位於奈良的鹿公園，惟當時發現在當地直接購買鹿餅的話，價錢比較不划算，直言有被「奈良鹿餅乾刺客到了的經驗」，因此今次再到訪時已經學精，轉用網上平台先行購入。

轉至網上平台買定 實現餅乾自由 發文者表示「Pdd讓我在奈良實現了鹿餅乾自由」，揚言自己今次先在內地網購平台「拼多多」以人民幣十元買入幾百片鹿餅，再由內地帶到奈良餵鹿，「完全實現餅乾自由，餵到天荒地老，甚至可以原地開攤賣給同胞」、「路上餓了還能自己吃，味道還不錯吧」。

網民極不滿：唔好害啲鹿啦 發文者在文中強調自己在選購鹿餅時，特意選擇「配料表越單調越便宜，無油無糖最佳」，又指其實所購買的鹿餅就是人吃的「雜糧餅乾」，但她這個行為就引起部分網民的不滿。有網民直斥她「買不起奈良一份200日幣（約港幣10.3元）的鹿仙貝，改在拼多多上買來路不明的便宜貨去日本毒害奈良的鹿」、「我記得奈良販賣鹿仙貝的收益，有一部分是要用來保育奈良鹿的…這樣私自拿其他食物去餵，應該不行吧」、「200円都俾唔起」。