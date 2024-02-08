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生活
2024-02-08 14:00:00

網上熱話｜內地遊客批太古廣場廁所設計奇差 推介到1商場廁所打卡：一路屙一路影

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網上熱話｜內地遊客批太古廣場廁所設計奇差 推介到1商場廁所打卡：一路屙一路影

網上熱話｜內地遊客批太古廣場廁所設計奇差 推介到1商場廁所打卡：一路屙一路影

每個人都會有基本的生理需要，最直接的非大小二便莫屬，有時人有三急找不到廁所，又或者撞正廁所排長龍，的確會覺得生不如死。早前，有內地網民在肚痛需要去廁所時，欲衝入位於金鐘的太古廣場解決，豈料該商場的廁所極度難搵，令事主不禁崩潰怒斥「富人都不拉X」，場面搞笑。不過，近年大批內地網民原來潮興到香港1個商場廁所打卡，只因該廁所「全港第一好」，值得他們「一路屙一路影」！

 

有內地網民在肚痛需要去廁所時，欲衝入位於金鐘的太古廣場解決，豈料該商場的廁所極度難搵，令事主不禁崩潰怒斥「富人都不拉屎」。（圖片來源：SBS《初次見面我愛你》劇照）

有內地網民在肚痛需要去廁所時，欲衝入位於金鐘的太古廣場解決，豈料該商場的廁所極度難搵，令事主不禁崩潰怒斥「富人都不拉屎」。（圖片來源：SBS《初次見面我愛你》劇照）

內地遊客狠批太古廣場廁所 九曲十三彎急到生不如死

人有三急找不到廁所，又或是廁所排長龍真的是人間悲劇之一。早前，一位內地男網民就在社交平台上以「金鐘太古廣場憋X」為題發文，直指自己因為肚痛人有三急，因而不得不改變原定的「屙X計劃」，轉到位於金鐘的太古廣場解決。惟在他到達後，方發現廣場的廁所極難搵，由頂樓開始尋覓終於找到一個廁所，但礙於有人使用又轉到其他樓層，終於由最高樓層走到G樓，揚言自己「一直憋著等待，感覺過了一個世紀，終於有一個小哥拉完出來了」。

 

惟在他到達後，方發現廣場的廁所極難搵。（圖片來源：小紅書） 由頂樓開始尋覓終於找到一個廁所，但礙於有人使用又轉到其他樓層。（圖片來源：小紅書）

怒斥有錢人唔屙X 推薦到1商場廁所打卡

發文者在金鐘太古廣場的排便經歷令他極度崩潰，他怒斥「你大爺的，富人都不拉X還是穿X不乾（「X片」）？」又揚言自己本身其實並無打算在太古廣場解決，而是一早安排了到位於尖沙咀的K11 Musea「體驗千萬廁所」，因而對是次解決經歷特別不滿。近年，大批內地網民均大推到K11 Musea的商場廁所打卡，直指那裡的廁所「是真的不錯」、「全港最好的廁所」，更有人揚言「好到我還拍照了」。

 

揚言自己本身其實並無打算在太古廣場解決，而是一早安排了到位於尖沙咀的K11 Musea「體驗千萬廁所」。（圖片來源：小紅書） 近年，大批內地網民均大推到K11 Musea的商場廁所打卡。（圖片來源：小紅書） 直指那裡的廁所「是真的不錯」、「全港最好的廁所」。（圖片來源：小紅書） 更有人揚言「好到我還拍照了」。（圖片來源：小紅書）

廁評家親自評分 K11 Musea商場榮獲高分

大批內地網民直指K11 Musea的廁所是全港最好屙的廁所，而在小紅書上亦有不少網民因此而專程去潮聖，更有名為「全球屙X指南.廁評家」的用戶特意前往測試，並在環境及氣味都評了9/10分，比起其測評的其他廁所，如「廣州中山大學附屬口腔醫院」、「深圳寶安體育館」都高分。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

大批網民感同身受 傳授香港開大經驗

發文者的帖子引來大批網民熱議，有網民對他的人有三急經歷感同身受，直指香港的廁所特別好，「感覺比別的地方乾淨」。而發文者本人亦坦言太古廣場的廁所「不如K11」。有網民更傳授香港開大經驗，推薦了幾個香港「必去」的廁所，包括「PP樓上香格里拉大堂」、「去中環置地拉X啊」，更有人提議「入港鐵，呼叫工作人員，有人帶你去」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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