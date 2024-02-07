網上熱話｜內地遊客稱港人禮貌有價 1事解釋服務業黑面原因 網民：中西區比九龍有禮貌

中港矛盾屢見不鮮，特別在通關之後，不時都會看到有人爭論香港還是內地的服務較好，有時更會引發罵戰。早前，有內地遊客就在社交平台上發文，直指在來港旅遊時，驚覺香港人的禮貌「暗中都有價格」，文中不但對比酒店業和售貨員的態度，更用1事解釋服務業的黑面原因，引起網民熱議。有網民更倡議遊客遠離香港3類人群，更揚言中西區的人比九龍區更有禮貌。

內地遊客稱港人禮貌有價 酒店職員態度良好 服務業的態度一向都是市民關注問題之一，只因良好的服務態度在忙碌的生活中已經買少見少。早前，一位內地遊客在來港旅遊後，就以「香港的禮貌暗中都有價格」為題發文，直指香港人的禮貌其實都有收費。他表示自己來港時入住了位於紅磡的嘉里酒店，他大讚酒店職員的服務態度良好，由入住、拎行李到講解所有資訊都盡心盡力，「盡力回復不是很順口的普通話，臉上總是掛著禮貌的微笑」。

售貨員態度冷淡 1事解釋黑面原因 雖然事主對酒店職員的服務態度感到滿意，但對香港其他服務業的質素卻略有保留。他指商場、藥店購物的工作人員「一半態度還平和」，惟另一半則「是沒有笑意且眼神上有些傲慢的樣子」。事主隨後以1事解釋零售業的態度較差的原因，揚言「我覺得也許是因為不像酒店/餐廳那樣收了10%服務費的原因吧」。