照顧小朋友絕對是一門極度高深兼艱辛的學問，全職媽媽就更加有返工無收工，一日24小時都要照顧子女，少啲精神都唔得。不過，要在生活壓力巨大的香港做全職媽媽並非易事，日前就有一位全職媽媽苦呻香港生活有「3高」，因此為了幫補家計只好推住BB車做步兵送外賣，引起網民關注。

全職媽媽推BB車送外賣 早前，一位自稱是全職媽媽的網民在社交平台上發文，直指現時的生活日常，除了照顧小朋友就是「推BB車送外賣」。她笑言其他外賣員「有的開私家車、 摩托車、騎單車」，而她「只有一輛BB車」，又直指「在很多人的眼裡，送外賣都是比較趕的 ，而我就是比較慢的那位，帶小朋友出來 ，安全要第一」。

苦呻香港生活有3高 推著BB車送外賣的確唔太方便，但身為全職媽媽的她就因為不敵在港的生活壓力，只好搵方法賺外快，她表示，在疫情過後開始做全職媽媽，至今已好幾年，但近年「每天一有空，就抽點時間出來跑跑外賣」，全因「香港這地方樓價高、租房貴、消費也高」，苦呻在這個「節奏快的城市」中生活，「想偷懶都不行」。