兩女東鐵綫月台打羽毛球 網民發文曲線串爆：以後唔洗爭book場

每到繁忙時間，港鐵月台總會企滿人，特別是熱門的轉綫車站，基本上人山人海到要企穩都難。不過，總有人懂得在沉悶乏味的人生中自尋樂趣。日前，有網民就在社交平台上發文，直指自己竟然在港鐵月台驚見運動健將，而在她分享的照片中，可見有兩名女子在月台上公然打羽毛球，令不少網民感到驚訝。有網民就笑稱兩女其實想以此引起公眾關注，「藉此打擊不法份子」，引來大批網民熱議。

港鐵月台驚見運動健將 兩女東鐵綫月台打羽毛球 港鐵月台經常都會人頭湧湧，大部分等車或等人的市民都會在月台上玩電話、聽歌或煲劇等，不過近日卻有人初試在月台做運動，引起大批網民關注。日前，有網民在社交平台上發文，直指自己經過東鐵綫月台時，竟然看到有兩名女子正在公然打羽毛球，場面震驚眾人。

批評羽毛球場極難book 藉此打擊不法分子 從發文者所分享的照片中，可見有兩名戴著口罩的女子在月台的候車座椅前取出羽毛球拍，保持適當的距離後正式開波，座椅上有一名乘客背對著她們，而兩位「運動健將」身後亦有一名港鐵清潔職員正在打掃，畫面十分和平及和諧。發文者就反問「地鐵站已開放用途？」，更曲線指兩名女子之所以作出以上行為，全為「直接打擊政府羽毛球場的霸場不法分子」。