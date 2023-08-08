網上熱話｜前環球小姐遊港慘被4部的士連續拒載 蘭桂坊去銅鑼灣竟要＄XXX！

前環球小姐吉安孖內地網紅遊港 呆站街頭連續被4部的士拒載
香港地截的士困難的問題一直存在，只因不少司機都會「揀客」，因此不時都會出現拒載或不按標收費的情況。早前，前坦桑尼亞環球小姐吉安孖內地網紅「王總」來港的影片就在網上瘋傳，只因身為遊客的他們在香港同樣亦遇到的士拒載的問題。二人在蘭桂坊街頭欲截的士返回位於銅鑼灣的酒店時，就被4部的士連續拒載，片中可見吉安在過程中身心俱疲，更可憐地蹲在街邊苦呻「I’m tired（我好攰）」。
3名司機欲開天價車費 蘭桂芳去銅鑼灣竟盛惠＄XXX
片中可見，第一位司機以「我要過海」為由拒絕接載二人，第二位司機一聽到二人要去銅鑼灣後，即明目張膽地表示要「Two Hundred（二百蚊）」，當時王總其實有嘗試講價到$100，惟因司機堅持「$150啦，平手啲」而不歡而散。第三架的士在吉安揮手後未有停車，第四位司機則同樣要求$200車資。在接連被4度拒載後，二人最終才得以用$100的價錢上到第五架的士。王總事後在影片指由蘭桂坊到位於銅鑼灣的酒店「路程5公里，只要8分鐘，正常是大約$60車費」，即二人白白多付近$40車資。
內地網民有共鳴 港人嘲諷：真係說好香港故事
王總在上車後試圖問司機「點解咁多車都唔載我哋」，司機則表示「人家要加多一點點啊，現在又很少人駕車」、「我們一個月收入大約為2萬3，養家肯定也是不夠的」，試圖合理化行家們的不成文規定。影片曝光後，不少內地網民紛紛表示有共鳴，直指自己來港旅遊時亦遇到過同樣情況，而香港網民亦留言嘲諷指「的士佬自取滅亡」、「真係唔慌唔說好香港故事」。王總在片尾亦重申自己並不是想分享所謂的「黑的」或抹黑香港的士，只是希望這個行業能夠規範一點，讓內地遊客等等的消費者可以有更好的消費體驗。