網上熱話｜前環球小姐遊港慘被4部的士連續拒載 蘭桂坊去銅鑼灣竟要＄XXX！

自從去年疫情放緩開關後，世界各地的遊客終於可以重拾旅遊的樂趣，紛紛出發四處遊覽，而香港亦有不少旅遊策略和口號，例如「Hello Hong Kong」、「說好香港故事」等欲吸引各地旅客。惟前環球小姐「吉安」早前孖內地網紅「王總」來港時，就因為截的士連番被拒載而有很差的旅遊體驗。在他們的影片中，可見吉安在8分鐘內慘被4部的士拒載，最後終於有一名司機願意接載他們由蘭桂坊去銅鑼灣，卻竟然開天價＄XXX，令內地和香港網民同樣憤怒！ 吉安在8分鐘內慘被4部的士拒載。

前環球小姐吉安孖內地網紅遊港 呆站街頭連續被4部的士拒載 香港地截的士困難的問題一直存在，只因不少司機都會「揀客」，因此不時都會出現拒載或不按標收費的情況。早前，前坦桑尼亞環球小姐吉安孖內地網紅「王總」來港的影片就在網上瘋傳，只因身為遊客的他們在香港同樣亦遇到的士拒載的問題。二人在蘭桂坊街頭欲截的士返回位於銅鑼灣的酒店時，就被4部的士連續拒載，片中可見吉安在過程中身心俱疲，更可憐地蹲在街邊苦呻「I’m tired（我好攰）」。

3名司機欲開天價車費 蘭桂芳去銅鑼灣竟盛惠＄XXX 片中可見，第一位司機以「我要過海」為由拒絕接載二人，第二位司機一聽到二人要去銅鑼灣後，即明目張膽地表示要「Two Hundred（二百蚊）」，當時王總其實有嘗試講價到$100，惟因司機堅持「$150啦，平手啲」而不歡而散。第三架的士在吉安揮手後未有停車，第四位司機則同樣要求$200車資。在接連被4度拒載後，二人最終才得以用$100的價錢上到第五架的士。王總事後在影片指由蘭桂坊到位於銅鑼灣的酒店「路程5公里，只要8分鐘，正常是大約$60車費」，即二人白白多付近$40車資。