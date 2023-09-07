網上熱話｜《半支煙》真實版 銀髮老伯街頭舉牌尋41年前巴士邂逅女神 為一事望找回對方

銀髮老伯街頭舉牌尋41年前女神 巴士邂逅未有下文為1事望找回對方

不少人總會覺得一見鍾情太膚淺，只因他們認為望一眼就動心必定是外貌使然，單單被外表吸引絕非有內涵的事情。惟其實除了外觀，對方給予的整體感覺亦可能是為你帶來心動感受的原因。早前，一位滿頭白髮的老伯就因為在旺角街頭舉牌尋覓意中人而被受關注，這位老伯指自己41年前在巴士上邂逅了一位令他極其心動的女神，卻因種種原因而未有主動上前認識對方。而如今事隔多年仍然留有一絲希望地尋人，其實全為1個偉大原因，可見有時無意中望了對方一眼，未必是一見鍾情般膚淺，可能就如老伯般僅是驚鴻一瞥，那抹身影卻留在心中近乎半世紀，就像香港電影《半支煙》的下山豹一樣。

銀髮老伯現身旺角街頭 高舉千字文望尋回當年意中人 早前，有網民在討論區分享了幾張照片，相中可見一位滿頭白髮的老伯站在旺角鬧市街頭，手中高舉一張親手寫的千字文。網民表示在望到的第一眼，本來以為「又係啲專才」嘗試進行街頭騙案，豈料在定睛一看後卻發現背後藏著動人故事。千字文上寫滿密密麻麻的字句，其實老伯是想尋回41年前遇見的心上人。

41年前巴士邂逅極心動 只為1事望找回對方 在老伯親手製作的告示上，得知他在1982年5月7日，在乘搭由旺角開往荃灣的33M巴士線時，與1名當時年約17歲、身穿校服的少女四目交投，「上半身發生了頗強烈震動，因而大大打動她的芳心，發生了最了不起的男女邂逅」。他憶述少女當時身穿全白色連身校服裙，惟他當年未能看清胸前標誌的紅色英文字母，惟當年的老伯「為她着想而沒有進一步行動」，直到2010年因為仍然念念不忘，故下定決心要尋回對方，不過就並非想再續前緣，而僅僅是希望了解她的近況，「非常想知道她是否過得幸福」。