網上熱話｜叫半隻雞僅得4件 店員4字回覆 網民起哄：叫佢砌返出嚟！

香港飲食業正值寒冬期，但仍有不少人願意留港消費，盼能為香港經濟出一分力。不過，有時香港餐飲的收費和食材確實令人費解，早前有港女在元朗食麵套餐時，就發現原應有半隻的燒雞僅得4件，當她問及在場職員時，對方更大條道理地用4字回應，令大批網民不禁高呼「報海關啦」！

港女元朗食套餐 $88半隻雞僅得4件 早前一位港女在社交平台發文，指自己近日在元朗一間麵店食飯時，就因貨不對版而略有爭執。據她所分享的圖片所示，她在店內點了一個湯麵套餐，餐點包括香草蕃茄湯麵、半隻爆汁脆皮燒雞，以及一杯飲品，盛惠$88。套餐價錢就見仁見智，惟當餐點送到時，事主就發現店家所指的「半隻雞」僅得4件。

質問店員燒雞分量 4字回應惹爭議 事主對燒雞的分量感到意外，因而即場向店員查詢，質問對方道「呢度半隻雞？」，奈何店員胸有成竹地回應指「係呀，我地改咗剪法，呢度半隻雞嚟」。既然店員堅稱分量看上去略少只因「改咗剪法」，事主亦未有再多加爭論。