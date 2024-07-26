網上熱話｜台女遊港體驗極不堪 誤信小紅書幫襯米芝蓮中伏：都在騙人！

以前大家去旅行前，總會習慣買一本當地的旅遊書作參考，跟著書中介紹的地方和景點安排行程，令「閃閃旅遊書」成為港人的集體回憶之一。惟在電子化的生活裡，旅遊書已逐漸被各大社交平台淘汰。早前一位台灣女生在訪港前，專程在小紅書上睇攻略做功課，豈料最後竟然狠狠中伏，令她不禁發文怒斥「小紅書都在騙人」。

台女來港體驗差 幫襯米芝蓮中伏 早前一位台灣女生在來港旅遊時，特意在社交平台上發千字文，全因她的訪港體驗極差！圖文中可得知事主專程去了位於中環的知名燒鵝餐廳吃飯，惟她怒斥該網紅餐廳不但收費較高昂，一碟燒鵝飯盛惠港幣72元，同時「店裡地板超油」、「吃完飯出來差點滑倒」，而且「肉超級柴超級多骨頭」、「飯超少沒什麼味道」，驚覺自己原來已中伏。

背後全因誤信小紅書：都在騙人！ 除了餐廳環境、分量和價錢令事主感到不滿，在她食飯途中亦發生了一件小插曲，「我吃到一半覺得很乾拿水來喝」、「店員以為我沒有要吃了」、「直接把我的飯端走，我明明還有一大半還沒吃完」。這些不快經歷令事主狠批「小紅書都在騙人」、「真的有夠無言體驗超差」。