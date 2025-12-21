網上熱話｜台妹僅得1個鐘轉機 問趕唔趕得切 網民湧入認可：香港地勤都是奧運選手

打工仔每年放假的日子10隻手指數得晒，特登攞假去旅行的話，當然會想去旅行去到盡，期望能在最短的時間內遊覽最多地方。早前，一位台妹在社交平台發文，直指自己將到香港機場轉機，不過擔心中間只得1小時會趕唔切。發文引來大批網民留言回應，更因為發文者乘搭的航空公司是「國泰」而變得十分堅定，紛紛表示「一定趕得切」。

轉機 飛曼谷 中間僅得1小時 這位台妹在社交平台發文，指自己將由台灣高雄到泰國曼谷旅遊，她所選擇的航班是由國泰航空營運的航線，先由高雄飛香港，再於香港機場轉機到曼谷。由於航班抵港時間是下午3時，而飛往曼谷的航班將於下午4時05分起飛，因而向網民求助，「想詢問轉機的流程會很繁瑣嗎，一個小時會不會很匆忙」。

大量網民湧入認可 原以為一眾網民會認真答覆及分析轉機流程及所需時間，惟大部分網民看到發文者乘搭的是「國泰航空」後，紛紛表示「一定得」、「只有10分鐘也夠」，只因「HKG是國泰主場，沒人能在香港miss掉國泰航班，下機會有國泰陪跑員在空橋接你，陪你一路跑上飛機」、「國泰的地勤人員會帶你在香港跑大地遊戲」、「有一次我中轉在香港，然後我原班機誤點，他們幫我改提早一班，但…我提早一班剩15分鐘關閉艙門，地勤人員帶著我一路在機場奔跑，過安檢直接走專用通道，跑到後面我甚至跟他們說趕不上就算了，我可以搭我原本的，他們說你一定可以搭上這班，上飛機那刻我覺得還活著真好」，更有人笑稱「香港地勤人員可能都是奧運選手」。

香港網民留言爆笑 眼見大批台灣網民均表示「一定趕得切」，又誇張地表示「1小時沒問題 你可以不相信自己的步速，但絕對不可以不相信香港人的效率」，並繪影繪聲地形容及大讚香港地勤人員，令一眾平時就在香港生活，甚少機會在香港轉機的網民爆笑留言，「多謝呢個post令我知道國泰喺返自己地頭原來咁有效率，睇留言笑到喊」。