網上熱話｜台妹獲霧眉師分享Netflix帳戶 4年後終揭背後原因 網民：好感動

自從各式各樣的串流平台面世後，相信不少人的每月開支都增加不少，希望能在空餘時間看到心儀節目。訂閱費用少數怕長計，有人會與親朋好友，甚至陌生人一同夾份購買帳戶，有些單靠朋友或家人付錢的人又被戲稱為「寄生蟲」。早前一位台妹在社交平台上發文，指自己4年前去美容院霧眉時，突然獲美容院職員免費分享Netflix帳戶，更發現對方在這4年間一直為她多付1費用，近日終於揭開職員作出此善舉的背後原因。

台妹霧眉竟獲職員分享Netflix帳戶 早前一位台妹在社交平台上發文，直指自己本來「一直都沒有netflix的帳號」，直至4年前她去霧眉時，霧眉師在過程中突然主動問道「妳平常喜歡追劇嗎？」，當事主「隨口回答說偶爾會看一下」後，對方竟興奮地表示「那我的netflix帳號分你看」。事主坦言原以為對方「只是說說」，沒料到霧眉師卻主動拿她的手機登入，「還把帳號密碼給我，提醒我回家記得登入電腦比較方便」。

開心使用4年 終揭背後原因 正因如此，事主無故獲免費Netflix帳戶，直至4年後的現在，她才鼓起勇氣詢問霧眉師「為甚麼這麼好心」、「我們是第一次見面完全不認識彼此」，霧眉師回應指「覺得我當時看起來感覺隨時要去死了一樣」、「希望我能分心，去看看劇也好，不要想不開心的事情」，更揚言「身邊有一堆寄生蟲，不介意多我一個」。事主憶述道首次霧眉時，心情的確不好，「當時一直處於低落的狀態」、「是我人生很低潮的時期，幸好「霧眉師是個心思細膩的人」。