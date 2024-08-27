自從各式各樣的串流平台面世後，相信不少人的每月開支都增加不少，希望能在空餘時間看到心儀節目。訂閱費用少數怕長計，有人會與親朋好友，甚至陌生人一同夾份購買帳戶，有些單靠朋友或家人付錢的人又被戲稱為「寄生蟲」。早前一位台妹在社交平台上發文，指自己4年前去美容院霧眉時，突然獲美容院職員免費分享Netflix帳戶，更發現對方在這4年間一直為她多付1費用，近日終於揭開職員作出此善舉的背後原因。
台妹霧眉竟獲職員分享Netflix帳戶
早前一位台妹在社交平台上發文，直指自己本來「一直都沒有netflix的帳號」，直至4年前她去霧眉時，霧眉師在過程中突然主動問道「妳平常喜歡追劇嗎？」，當事主「隨口回答說偶爾會看一下」後，對方竟興奮地表示「那我的netflix帳號分你看」。事主坦言原以為對方「只是說說」，沒料到霧眉師卻主動拿她的手機登入，「還把帳號密碼給我，提醒我回家記得登入電腦比較方便」。
開心使用4年 終揭背後原因
正因如此，事主無故獲免費Netflix帳戶，直至4年後的現在，她才鼓起勇氣詢問霧眉師「為甚麼這麼好心」、「我們是第一次見面完全不認識彼此」，霧眉師回應指「覺得我當時看起來感覺隨時要去死了一樣」、「希望我能分心，去看看劇也好，不要想不開心的事情」，更揚言「身邊有一堆寄生蟲，不介意多我一個」。事主憶述道首次霧眉時，心情的確不好，「當時一直處於低落的狀態」、「是我人生很低潮的時期，幸好「霧眉師是個心思細膩的人」。
為事主多付1費用 網民：好感動
事主的發文引起大批網民回應，有網民疑惑與驗證碼有關的問題，又指出「netflix非同住者要加錢」，但事主就表示自己「四年前登入後就從來沒登出過」、「也沒人跟我共用裝置」，因而估計霧眉師「還幫我多付了這個費用」。大批網民留言表示「好暖」、「這個霧眉師會上天堂」、「小小的心意有時候真的可以讓人得到救贖，這種善心好珍貴」，而事主亦直言「我每年都有回去找她補色，她說我就當寄生蟲就好了」。更有網民認為這是一個好方法，「檢查一下我還有以下可以分享的名額，有人心情不好嗎，來私訊我IG」，盼能像霧眉師一樣與他人分享快樂。