網上熱話｜台妹突收到過世好友IG訊息 大批網民分享同樣經歷 背後全因1事！

現今科技發達，與好友溝通交流的方式不再限於面對面，而是運用各式網上平台通訊。假如帳號主人離世的話，亦會給身邊的人留下一個紀念和思念的渠道。早前有台妹在社交平台上發文，直指自己近日突然收到一位離世好友的IG訊息，事後更發現原來不少網民都有同樣經歷，全個帖文充滿洋蔥之餘，更揭發背後原來全因1事！

台妹突收過世好友IG訊息 「多希望真的是你」 一名台妹早前在社交平台上發文，劈直指身邊的一位好友已經離世，惟近日卻突然收到IG顯示的消息，指好友向其借錢！從她的截圖中，見到其離世好友表示「方便先借我50000嗎，明天轉還給你」。平時收到這類訊息都會感到煩擾，但事主就反而感嘆道「收到已經過世的好友IG被盜的訊息，多希望真的是你」。

大批網民有類似經歷 事主帶有洋蔥的帖文一出，旋即引起大批網民熱烈討論。巧妙的是，不少網民都紛紛表示自己有同樣經歷，有網民表示「我過世的閨蜜也有被盜帳號，被發現後把FB關了，我還拜託他不要關了」、「好友去世13年仍不時傳訊給他」、「懷念他會回訊息的時光」，更有網民催淚地留言指「如果這個5萬能讓他起死回生50萬我都願意」。

網民分享如何避免帳號被盜：轉做XX就沒事了 其實以上種種「起死回生」的訊息，全部都源自於網上詐騙，盜用了他人的帳戶以騙取金錢，令網民嬲爆表示「盜這種帳號的人該去地獄吧」。不過亦有網民教路指，若然不想離世親朋好友的帳戶面對這種風險，「當事人過世要跟臉書申請成為紀念帳號，有個人管理，才不會被盜」，不但能夠避免被盜用，亦可以將帳戶留下用作永久保存。